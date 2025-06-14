«Белая кость страны»: почему петербуржцев считают высокомерными

Бытует мнение, что жители Северной столицы имеют слишком завышенное самомнение. В этом вопросе разбираемся вместе с экспертом.

Петербуржцы высокомерны. Такой стереотип сложился давно и особенно его заметно, когда в современных фильмах это пытаются отразить режиссеры и актеры. Это просто миф, который живет в головах многих или правда? Почему вокруг жителей Северной столицы так много разговоров о снобизме и особом отношении к другим.

Психолог Андрей Зберовский объяснил «Городовому», почему такое мнение о петербуржцах сложилось у многих.

Андрей Зберовский Психолог «На протяжении XVIII−XIX века Санкт-Петербург являлся столицей Российской империи. И там была, конечно, огромная концентрация людей, которые имели довольно высокий уровень образования и высокий уровень дохода. Это, конечно же, чиновники, дворяне, представители высшего научного состава, вузовской профессуры. А с учетом того, что Петербург был построен сразу как столичный город, то получалось, что количество образованных людей, чувствующих свою важность, свой статус, конечно, была выше, чем в любом другом городе России. Не случайно Санкт-Петербург даже так свысока посматривал на Москву, которую называли купеческой», — поясняет эксперт.

С наступлением XX века Санкт-Петербург продолжал оставаться одним из крупнейших научных и образовательных центров. Здесь концентрировалось довольно много людей с высоким уровнем культуры, образования и, следовательно, тех, кто знает себе цену.

«Поэтому, действительно, это ощущение, что петербуржцы — это такая белая кость страны, сохраняется по сей день. Просто в общении обычных людей и высокообразованных, конечно, разница ощущалась, именно она и легла в основу этого утверждения. Я лично много раз бывал в Петербурге и не считаю, что местные жители высокомерны, но повторюсь, они по-прежнему гордо несут высокий статус образованных культурных людей», — подытожил психолог.

Так что петербуржцы скорее склонны к снобизму, то есть к определенному культурному элитизму и изысканности, а не к грубому пренебрежению другими.