Рост Петербурга: поможет ли новая стратегия увеличить количество жителей города

Власти хотят развивать город за счет демографической поддержки и привлечения новых горожан, чтобы Петербург оставался одним из главных центров России.

В Петербурге утвердили амбициозный план по увеличению населения города.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что увеличение численности населения — это не просто задача города, а масштабная цель всей страны и напрямую связана с национальной безопасностью.

Кроме того, нужно объединить усилия, чтобы реализовать новую стратегию и сделать Петербург еще более комфортным для жизни.

Уже есть успехи

Петербург уже добился значительных результатов. В январе 2025 года количество жителей превысило 5,65 миллиона.

По социальным показателям город тоже впереди: уровень бедности снизился до рекордно низких 3,5%, а средняя продолжительность жизни сейчас составляет 76 лет — это больше, чем в среднем по России, пишет 78.ru.

Что ожидает Петербург в будущем

К 2035 году в Смольном рассчитывают увеличить показатель до 1,5, пишет Бриф24.

Правительство города также представило обновленную стратегию социально-экономического развития до 2035 года. Должна вырасти рождаемость: до 1,5 ребенка на женщину.

Однако естественный прирост населения останется невысоким, поэтому основным фактором роста численности жителей будет миграция.

Однако петербуржцы отреагировали на новости неоднозначно.

«Превращение СПб во 2-ю резиновую столицу нужно, в первую очередь, барыгам-застройщикам и их лобби, но не жителям»;