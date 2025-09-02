«Стыдно признаться даже самому себе»: что петербуржцев раздражает в городе больше всего

Петербург — город особенный. Красивый, культурный, с самобытным характером. Но у каждого петербуржца есть свой список мелочей, которые действуют местным на нервы.

Что же раздражает петербуржцев больше всего?

Туристы как живые преграды на Невском

Невский проспект в разгар туристического сезона становится настоящей полосой препятствий. Туристы останавливаются посреди тротуара, разглядывая карты или фотографируясь и блокируют проход.

Особенно местных жителей раздражают те, кто на петербургских глубоких эскалаторах стоит на левой стороне, забывая, что надо стоять справа, чтобы другие могли идти слева, пишет автор отзыва.

Грязь, реагенты на обуви

В Петербурге почти круглый год улицы забрызганы смесью грязи, реагентов и пыли. Любая обувь быстро превращается в жертву этой «солянки».

Даже самые дорогие и водонепроницаемые ботинки к концу сезона выглядят «убитыми».

Житель города всегда носит с собой средства для чистки обуви и нервно смотри на облака, чтобы не попасть под дождь.

Парковочные «гении»

Петербургские дворы — это загадка для автомобилистов. Здесь люди паркуются как хотят: на тротуарах, у подъездов, блокируя выезды. Впрочем, как и в любом другом городе.

Такие действия вызывают в душе местных жителей настоящее варварское настроение, но внешне они чаще всего просто вызывают эвакуатор.

Метро в час пик — ад под землей

Метро — гордость Петербурга, но в часы пик здесь царит настоящий хаос. Люди стоят вдавленные друг в друга, запахи разных духов и еды смешиваются в плотной толпе.

Особенно сложно при пересадках с одной станции на другую — узкие туннели и лестницы превращаются в испытание.

Культурная усталость от музеев и достопримечательностей

Петербург — город музеев, дворцов и памятников. Но для местных это порой становится бременем. Многие давно не были в Эрмитаже или Исаакиевском соборе, хотя каждый день проходят мимо них.

«Это, пожалуй, самая странная из петербургских «бесячек» — та, в которой стыдно признаться даже самому себе… Тебе стыдно признаться, что ты не был в Эрмитаже 15 лет», — пишет местный житель.

Непредсказуемая погода

Петербургская погода меняется очень быстро, и никто не угадает, какой будет день. Зонт, шарф, куртка, очки — все нужно брать с собой, чтобы быть готовым к любым сюрпризам.

Прогнозы здесь почти всегда не точны, и эта постоянная неопределенность действует на нервы.

Нытье про город и яростная его защита одновременно

Жители любят жаловаться на погоду, пробки, туристов, но при этом мгновенно переходят в защитный режим, если кто-то из приезжих пытается критиковать Петербург.

Это особенность характера — одновременно ворчать о городе и защищать его с пылом, как близкого друга. Такое противоречие порой доводит до смеха.