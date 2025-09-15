Городовой / Общество / Тайны следствия и голоса из детства: ушел из жизни актер и педагог Дмитрий Лагачев
Тайны следствия и голоса из детства: ушел из жизни актер и педагог Дмитрий Лагачев

Опубликовано: 15 сентября 2025 13:49
Свеча, руки
Тайны следствия и голоса из детства: ушел из жизни актер и педагог Дмитрий Лагачев
globallookpress/ AlphaSpecnaz

Дмитрий Лагачев был доцентом в СПбГУП на кафедре режиссуры и актерского искусства, а также сыграл роль в «Тайнах следствия».

В Петербурге не стало Дмитрия Лагачева — талантливого актера театра, кино и дубляжа.

Ему было всего 56 лет. Дмитрий ушел из жизни 13 сентября 2025 года.

Дмитрий Анатольевич родился в ноябре 1968 года. Он закончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и играл в трупе знаменитого в Петербурге Театра юного зрителя имени Брянцева.

Голос артиста знали миллионы

Кроме театра, актер прославился своей работой в дубляже и озвучивании. Его голосом говорили любимые герои мультфильмов и фильмов, пишет kino.mail.ru.

Самыми узнаваемыми стали ослик Иа-Иа из классической версии «Винни-Пуха», лев Аслан из «Хроник Нарнии», капитан Тиг из «Пиратов Карибского моря» и персонажи из мультфильма «Тайна Коко».

Всего Дмитрий озвучил более 30 фильмов и мультфильмов.

На экране его можно было увидеть в популярных сериалах. Среди них — «Тайны следствия», «Морские дьяволы» и «Как в кино», сообщает РБК.

Работа в кино и дубляже сопровождала его творческую жизнь параллельно с театром и педагогикой.

Педагог по призванию

Лагачев не только играл, но и учил будущих актеров. С 2013 года он был доцентом кафедры режиссуры и актерского мастерства в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.

Дмитрий не раз становился победителем конкурсов педагогического мастерства, а в 2021/22 учебном году получил звание «Лучший преподаватель Университета».

За годы преподавания он выпустил научные публикации и учебные пособия, в том числе книгу по сценической речи и музыкально-ритмическому тренингу.

Заслуженный артист и человек с большим сердцем

В 2005 году Дмитрию Лагачеву присвоили почетное звание заслуженного артиста России, сообщает КП. Это признание его многолетнего вклада в культуру и искусство.

Дмитрий Лагачев был человеком, которого любили и уважали — и за талант, и за доброту. Его голос и образы останутся надолго в памяти зрителей и слушателей.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
