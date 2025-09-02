Тридцать лет на Невском и миллион в подарок: дворник из Петербурга стала героем интернета

Петербуржцев покорила дворник на Невском проспекте, которая не жаловалась на жизнь, а рассказывала о своих мечтах.

Ирина Михайловна работает в Петербурге дворником. Уже почти 31 год она убирает улицы на знаменитом Невском проспекте, пишет КП.

Она стала героиней соцсетей, но не искала славы, а просто любила свою работу. Каждый день Ирина приходит на улицы с метлой и ведром, чтобы город был чистым и уютным для всех.

Как она стала известной

Уличный блогер и фотограф снял видео, где Ирина спокойно убирает мусор в самом центре города и даже снял с ней интервью.

Ролик быстро разлетелся по интернету — люди увидели в ней душу Петербурга и необычную доброту. Ирина Михайловна улыбалась и рассказывала про свои мечты.

И ее желания очень просты — мир во всем мире и счастье для сына.

Миллион на подарок

Также фея чистоты рассказала, что у нее скоро День рождения, и в связи с этим есть еще одна мечта.

«Я себе загадала путевки. Везде ездила и не по разу. А тут новый дворец в Пушкино. Билет стоит 5 тысяч. В конце концов заработала я или не заработала? Вот это будет мне личный подарок», — говорит она.

После того как видео увидели тысячи людей, блогер решил организовать сбор денег на подарок к дню рождения Ирины Михайловны.

За три-четыре дня на ее счет собрали более 1 миллиона рублей! Сама Ирина сначала не могла поверить и даже стала сомневаться, стоит ли брать такие деньги.

Она даже пошла в церковь за советом — и там ей сказали принять подарок от людей с благодарностью.

Профессия с историей

Стоит помнить, что дворники в Петербурге — это почти легенда. Еще с времен Петра I они заботились о чистоте улиц.

В XIX веке дворники были не просто уборщиками — они охраняли дома, поднимали дрова и помогали жителям. Во времена блокад и войн их труд был особенно ценен.

Почему эта история важна

История Ирины Михайловны показала многим, что забота о простых людях — это сила, объединяющая общество.

Ее доброта и труд напомнили, что каждый человек, кем бы он ни был, заслуживает уважения и поддержки.