Тридцать лет на Невском и миллион в подарок: дворник из Петербурга стала героем интернета

Ирина Михайловна работает в Петербурге дворником. Уже почти 31 год она убирает улицы на знаменитом Невском проспекте, пишет КП.
Она стала героиней соцсетей, но не искала славы, а просто любила свою работу. Каждый день Ирина приходит на улицы с метлой и ведром, чтобы город был чистым и уютным для всех.
Как она стала известной
Уличный блогер и фотограф снял видео, где Ирина спокойно убирает мусор в самом центре города и даже снял с ней интервью.
Ролик быстро разлетелся по интернету — люди увидели в ней душу Петербурга и необычную доброту. Ирина Михайловна улыбалась и рассказывала про свои мечты.
И ее желания очень просты — мир во всем мире и счастье для сына.
Миллион на подарок
Также фея чистоты рассказала, что у нее скоро День рождения, и в связи с этим есть еще одна мечта.
«Я себе загадала путевки. Везде ездила и не по разу. А тут новый дворец в Пушкино. Билет стоит 5 тысяч. В конце концов заработала я или не заработала? Вот это будет мне личный подарок», — говорит она.
После того как видео увидели тысячи людей, блогер решил организовать сбор денег на подарок к дню рождения Ирины Михайловны.
За три-четыре дня на ее счет собрали более 1 миллиона рублей! Сама Ирина сначала не могла поверить и даже стала сомневаться, стоит ли брать такие деньги.
Она даже пошла в церковь за советом — и там ей сказали принять подарок от людей с благодарностью.
Профессия с историей
Стоит помнить, что дворники в Петербурге — это почти легенда. Еще с времен Петра I они заботились о чистоте улиц.
В XIX веке дворники были не просто уборщиками — они охраняли дома, поднимали дрова и помогали жителям. Во времена блокад и войн их труд был особенно ценен.
Почему эта история важна
История Ирины Михайловны показала многим, что забота о простых людях — это сила, объединяющая общество.
Ее доброта и труд напомнили, что каждый человек, кем бы он ни был, заслуживает уважения и поддержки.