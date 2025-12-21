Городовой / Общество / Петербург, каким его мечтал видеть Петр I: должен был превзойти Москву во всем
Петербург, каким его мечтал видеть Петр I: должен был превзойти Москву во всем

Опубликовано: 21 декабря 2025 21:30
Петров Петербург
Петербург, каким его мечтал видеть Петр I: должен был превзойти Москву во всем
Фото: Городовой.ру

Северная столица могла быть еще краше, воплоти император желание в действительность.

Петербург, который мы знаем — лишь одна из черновых версий города-сказки, города-мечты. Основанный в 1703 году, он мог бы выглядеть совершенно иначе, если бы осуществились все грандиозные планы первого императора и его архитекторов.

Амстердам на Неве

Идеалом для Петра I был Амстердам с его сетью каналов. Он мечтал о городе, где вместо улиц — водные артерии, а главным транспортом служат лодки. Это был не просто каприз, а часть стратегии по созданию «окна в Европу» — современной, регулярной и морской столицы.

Несостоявшиеся проекты

План Трезини: первый архитектор Петербурга, Доменико Трезини, предлагал сделать центром города Васильевский остров, прорезав его сетью каналов (нынешние «линии»).

Остров должны были окружить 56 бастионов. От каналов отказались из-за низкого уровня Невы, а бастионы стали не нужны после усиления Кронштадта.

Утопия Леблона: француз Жан-Батист Леблон, нанятый за огромные деньги, видел город в форме идеального эллипса с радиальными улицами, обнесённого единой крепостной стеной. Красивый, но совершенно оторванный от реальности план был отвергнут.

История выбрала более практичный путь. Вместо водного лабиринта мы получили строгие «перспективы», а центр сместился с Васильевского острова к Адмиралтейству. Петербург стал символом имперской мощи, но в его планировке до сих пор угадываются следы несбывшихся грёз о северной Венеции.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
