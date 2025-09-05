Бесплатный проезд для бездомных в Петербурге: что нужно знать

В Петербурге приняли решение помочь людям без определенного места жительства — теперь они смогут получать бесплатные проездные билеты на общественный транспорт.
Кто может получить проездные?
Право на бесплатный проезд получат граждане, которые не имеют собственного жилья и не заключали договоры аренды, соцнайма или поднайма жилья, пишет ДП.
Исключение — если человек живет в специализированном жилфонде или у собственника (долей в праве общей собственности).
Чтобы оформить проездной, достаточно предъявить документ, который подтвердит последнее место жительства. Для детей до 14 лет нужно будет показать свидетельство о рождении.
Проездные можно будет получить в кассах метрополитена.