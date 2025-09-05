Городовой / Общество / Бесплатный проезд для бездомных в Петербурге: что нужно знать
Бесплатный проезд для бездомных в Петербурге: что нужно знать

Опубликовано: 5 сентября 2025 16:03
Метро
globallookpress/ Belkin Alexey; NEWS.ru

Для людей без жилья это возможность посещать медицинские учреждения, социальные службы, устраиваться на работу или просто оперативно добираться до нужных мест.

В Петербурге приняли решение помочь людям без определенного места жительства — теперь они смогут получать бесплатные проездные билеты на общественный транспорт.

Кто может получить проездные?

Право на бесплатный проезд получат граждане, которые не имеют собственного жилья и не заключали договоры аренды, соцнайма или поднайма жилья, пишет ДП.

Исключение — если человек живет в специализированном жилфонде или у собственника (долей в праве общей собственности).

Чтобы оформить проездной, достаточно предъявить документ, который подтвердит последнее место жительства. Для детей до 14 лет нужно будет показать свидетельство о рождении.

Проездные можно будет получить в кассах метрополитена.

Юлия Аликова
Общество
