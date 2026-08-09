Поливаю так огурцы после 17:00 в августе — и собираю с куста по 11 кг плодов

Чтобы огурцы плодоносили до самой осени, в августе их подкармливают дрожжами с калием и мульчируют грядки. Простой рецепт продлевает сезон сбора и улучшает вкус плодов.

Август — важный месяц для огуречных грядок. В это время растения продолжают плодоносить, но уже начинают замедлять рост из-за прохладных ночей и сокращающегося светового дня. Чтобы продлить сезон сбора и получить до 11 кг с куста, важно скорректировать уход: полив должен быть умеренным, а подкормки — направленными на поддержание корневой системы и стимуляцию завязи.

Один из проверенных способов — использование дрожжевого удобрения, которое активизирует рост и улучшает вкус плодов, пишет ИА SevastopolMedia.

Дрожжевая подкормка: как приготовить и применить

Дрожжи — натуральный стимулятор роста. Они насыщают почву полезными микроорганизмами, улучшают структуру грунта и способствуют активному развитию корней. Для приготовления концентрата понадобится 5 г сухих дрожжей, 2 г сахара и 0,5 литра тёплой воды. Смесь оставляют на 5 минут для активации, затем разбавляют в 5 литрах воды и добавляют калийное удобрение по инструкции.

Полученный раствор выдерживают в прохладном месте 2–3 часа — за это время начинается активное брожение. Вечером грядки сначала поливают обычной водой, а через час вносят удобрение из расчёта 0,5 литра на куст. Для этого 2 литра настойки разводят в 10 литрах воды. Влажная почва помогает питательным веществам быстрее достичь корней.

Дополнительные приёмы для увеличения урожая

После подкормки грядки мульчируют — это сохраняет влагу и создаёт благоприятный микроклимат для корней. Также рекомендуется присыпать растения золой: она обогащает почву калием и предотвращает чрезмерное испарение, что особенно важно в жаркие дни. Эти простые действия в комплексе продлевают плодоношение и улучшают вкусовые качества огурцов.

Личный опыт автора

Прошлым августом я заметила, что огурцы стали мельчать, а завязей стало меньше. По совету соседки попробовала дрожжевую подкормку — и уже через неделю кусты ожили: появились новые завязи, плоды выровнялись и стали более сочными. Теперь использую этот метод ежегодно и всегда дотягиваю сбор до середины сентября.

Вывод

В августе огурцам нужна поддержка: умеренный полив и калийно-дрожжевые подкормки стимулируют рост и помогают справиться с сезонным стрессом. Мульчирование и зола усиливают эффект, позволяя собирать урожай дольше и в большем объёме.

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