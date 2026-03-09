Неубиваемые российские автомобили с пробегом - служат годами и стоят дешево - топ-3 от эксперта

Автоэксперт Максим Рязанов выделил три отечественных автомобиля с пробегом, которые заслуживают внимания благодаря своей надежности. Именно к этим моделям стоит присмотреться при покупке машины в первую очередь.
Lada Granta Cross
Первой в списке оказалась Lada Granta Cross. Эта модель отличается проверенной временем конструкцией и дополнительной защитой кузова за счет прочного пластикового обвеса. Повышенный клиренс по сравнению с обычной Грантой помогает избежать повреждений важных узлов при езде по неровным дорогам.
Lada Niva Travel
Второе место занимает Lada Niva Travel, ранее известная как Chevrolet Niva. За более чем двадцать лет выпуска эта машина избавилась от большинства своих недостатков. Единственными минусами остаются повышенный расход топлива и не самая впечатляющая динамика.
Lada Vestа
Третьей в рейтинге стала Lada Vestа, которая выделяется лучшей управляемостью и высокими показателями безопасности. По словам эксперта, двигатели на этой модели способны проходить свыше 250 тысяч километров без капитального ремонта. Ресурс коробки передач варьируется от 150 до 300 тысяч километров, а подвеска служит до 100 тысяч километров.
Помимо надежности, важным фактором при выборе подержанного автомобиля является доступность запчастей и простота обслуживания. Все три модели, отмеченные Максимом Рязановым, обладают этими преимуществами, что делает их особенно привлекательными для тех, кто хочет минимизировать затраты на ремонт и обслуживание.
