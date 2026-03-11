Какой режим работы Павловского парка и дворца?

С режимом работы Павловского дворца и парка можно ознакомиться на официальном сайте.

Павловский дворец и парк в 2026 году работают по следующему расписанию:

Павловский дворец

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, выходной — понедельник. Вход во дворец: закрывается в 17:15.

В праздничные дни возможны изменения в режиме работы. Например, 9 марта 2026 года дворец был открыт, а 10 марта — закрыт.

Для посещения парадных залов и жилых комнат требуется отдельный билет. Также доступны выставки: «Мир женщины и её увлечений», «Музей костюма», «Церковное облачение и церковная утварь» и другие.

Некоторые экспозиции (например, «Церковное облачение и церковная утварь») доступны только по предварительной заявке по телефону.

Павловский парк

Режим работы: ежедневно с 07:00 до 19:00–23:00 (в зависимости от сезона).

Вход: С 07:00 до 09:00, с 21:00 до 23:00 и в зимнее время — бесплатно. В остальное время — платный. Стоимость билетов варьируется в зависимости от категории посетителя.

Парк занимает площадь около 600 гектаров и является памятником русского классицизма конца XVIII — начала XIX веков.

В парке можно увидеть множество достопримечательностей: мосты, павильоны, скульптуры, Мавзолей Супругу Благодетелю, «Три грации» и другие объекты.

В летний период доступны для посещения Собственный сад императрицы Марии Фёдоровны, Садоводство Боде, павильоны «Храм дружбы», «Холодная ванна» и «Пиль-башня».

Интересные факты

Павловский дворец был построен в 1780-х годах по проекту архитектора Чарльза Камерона для будущего императора Павла I. Позднее дворец расширялся и дорабатывался другими архитекторами.

Во время Великой Отечественной войны дворец серьёзно пострадал, но после войны был восстановлен. Основные работы завершились в 1977 году.

В парке живут белки, которых можно покормить. Однако стоит учитывать, что у них может быть аллергия на некоторые продукты, поэтому лучше заранее уточнить, чем можно кормить животных.

По парку можно передвигаться на велосипедах, сегвеях, конных экипажах или электромобилях (услуги доступны в определённые сезоны).

