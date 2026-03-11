Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Якутска?

Расстояние от Санкт-Петербурга до Якутска составляет 8 119 км по автомобильной трассе и 4 833 км по прямой линии. Это расстояние сопоставимо с протяжённостью нескольких крупных российских регионов и требует тщательного планирования при выборе способа передвижения.
Как добраться на самолёте
Это самый быстрый способ преодолеть расстояние. Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Якутск выполняет авиакомпания «Якутия». Время в пути составляет около 6–9 часов в зависимости от расписания. Вылет происходит из аэропорта Пулково (LED), а прибытие — в аэропорт Якутск (YKS).
На автомобиле
Путешествие на машине займёт около 5–6 дней при средней скорости движения около 70–80 км/ч без учёта остановок. Маршрут проходит через 16 регионов, включая Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Татарстан, Башкортостан, Якутию и другие.
На поезде
По данным на 2026 год, прямого железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Якутском нет. Это связано с тем, что железнодорожная сеть Якутска пока не объединена с сетью железных дорог остальной части страны.