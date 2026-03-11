Весна с ОРВИ: Петербург и Ленобласть под угрозой роста инфекций

В начале весны в Санкт-Петербурге зафиксирован рост случаев острых респираторных инфекций (ОРВИ) примерно на 5 процентов.
Жители города продолжают подхватывать ОРВИ, грипп и другие подобные заболевания. По информации пресс-службы Северо-Западного межрегионального управления Роспотребнадзора, эпидемические пороги пока не превышены, а доля гриппа составляет лишь 2 процента от всех случаев.
В Ленинградской области также отмечен подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом на 20,4 процента по сравнению с прошлой неделей, но без превышения эпидпорогов.
В обоих регионах среди причин ОРВИ лидируют SARS-CoV-2, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), метапневмовирус, сезонные коронавирусы и риновирусы.