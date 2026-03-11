Городовой / Город / Весна с ОРВИ: Петербург и Ленобласть под угрозой роста инфекций
Весна с ОРВИ: Петербург и Ленобласть под угрозой роста инфекций

Опубликовано: 11 марта 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
Эпидемические пороги пока не превышены.

В начале весны в Санкт-Петербурге зафиксирован рост случаев острых респираторных инфекций (ОРВИ) примерно на 5 процентов.

Жители города продолжают подхватывать ОРВИ, грипп и другие подобные заболевания. По информации пресс-службы Северо-Западного межрегионального управления Роспотребнадзора, эпидемические пороги пока не превышены, а доля гриппа составляет лишь 2 процента от всех случаев.

В Ленинградской области также отмечен подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом на 20,4 процента по сравнению с прошлой неделей, но без превышения эпидпорогов.

В обоих регионах среди причин ОРВИ лидируют SARS-CoV-2, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), метапневмовирус, сезонные коронавирусы и риновирусы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
