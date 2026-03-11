Историческое ядро Санкт-Петербурга: график работы Петропавловской крепости - актуальное расписание на 2026 год

Петропавловская крепость имеет большое значение для Северной столицы, ведь именно с этого места началась история города. Достопримечательность пользуется высокой популярностью среди туристов, но не все знают ее график работы и место нахождения.
Где находится крепость
Крепость расположена на территории Заячьего острова, связанного с городом двумя мостами. Попасть к достопримечательности получится через Иоанновский мост.
Время работы крепости
Территория Заячьего острова доступна для посещения ежедневно с 6:00 до 21:00. Но попасть в Петропавловскую крепость можно только в определенное время. Оно зависит от выбранной экспозиции.
Петропавловский собор:
- В будние дни: 10:00-19:00.
- Суббота: 10:00–17:45.
- Воскресенье: 11:00-19:00.
Тюрьма Трубецкого бастиона:
- 10:00-19:00, ежедневно.
«Музей космонавтики и ракетной техники» и другие экспозиции:
- Вторник: 11:00-18:00.
- Среда: выходной день.
- Остальные дни: 11:00-19:00.
Приобретать билеты можно онлайн, что позволит избежать длительного нахождения в очередях. Перед посещением рекомендуем на всякий случай узнавать время работы по телефону, так как на территории крепости иногда могут проводиться реконструкции.
