Городовой / Вопросы о Петербурге / Историческое ядро Санкт-Петербурга: график работы Петропавловской крепости - актуальное расписание на 2026 год
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Древнейший город 862 года, где рождаются богатыри: красивый, интересный, колоритный — что посмотреть туристу Полезное
Ни в коем случае не в пленке и не в пакете: как правильно хранить сыр в холодильнике – эксперт дала четкий ответ Полезное
Весна с ОРВИ: Петербург и Ленобласть под угрозой роста инфекций Город
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Якутска? Вопросы о Петербурге
Любовный маникюр на март-2026: оттенки, притягивающие спутника жизни — совет таролога Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Историческое ядро Санкт-Петербурга: график работы Петропавловской крепости - актуальное расписание на 2026 год

Опубликовано: 11 марта 2026 10:31
 Проверено редакцией
Историческое ядро Санкт-Петербурга: график работы Петропавловской крепости - актуальное расписание на 2026 год
Историческое ядро Санкт-Петербурга: график работы Петропавловской крепости - актуальное расписание на 2026 год
Legion-Media
В какое время можно посетить Петропавловскую крепость в 2026 году

Петропавловская крепость имеет большое значение для Северной столицы, ведь именно с этого места началась история города. Достопримечательность пользуется высокой популярностью среди туристов, но не все знают ее график работы и место нахождения.

Где находится крепость

Крепость расположена на территории Заячьего острова, связанного с городом двумя мостами. Попасть к достопримечательности получится через Иоанновский мост.

Время работы крепости

Территория Заячьего острова доступна для посещения ежедневно с 6:00 до 21:00. Но попасть в Петропавловскую крепость можно только в определенное время. Оно зависит от выбранной экспозиции.

Петропавловский собор:

  • В будние дни: 10:00-19:00.
  • Суббота: 10:00–17:45.
  • Воскресенье: 11:00-19:00.

Тюрьма Трубецкого бастиона:

  • 10:00-19:00, ежедневно.

«Музей космонавтики и ракетной техники» и другие экспозиции:

  • Вторник: 11:00-18:00.
  • Среда: выходной день.
  • Остальные дни: 11:00-19:00.

Приобретать билеты можно онлайн, что позволит избежать длительного нахождения в очередях. Перед посещением рекомендуем на всякий случай узнавать время работы по телефону, так как на территории крепости иногда могут проводиться реконструкции.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой мост в Санкт-Петербурге разводится первым.

Автор:
Полина Аксенова
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью