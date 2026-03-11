Историческое ядро Санкт-Петербурга: график работы Петропавловской крепости - актуальное расписание на 2026 год

В какое время можно посетить Петропавловскую крепость в 2026 году

Петропавловская крепость имеет большое значение для Северной столицы, ведь именно с этого места началась история города. Достопримечательность пользуется высокой популярностью среди туристов, но не все знают ее график работы и место нахождения.

Где находится крепость

Крепость расположена на территории Заячьего острова, связанного с городом двумя мостами. Попасть к достопримечательности получится через Иоанновский мост.

Время работы крепости

Территория Заячьего острова доступна для посещения ежедневно с 6:00 до 21:00. Но попасть в Петропавловскую крепость можно только в определенное время. Оно зависит от выбранной экспозиции.

Петропавловский собор:

В будние дни : 10:00-19:00.

: 10:00-19:00. Суббота : 10:00–17:45.

: 10:00–17:45. Воскресенье: 11:00-19:00.

Тюрьма Трубецкого бастиона:

10:00-19:00, ежедневно.

«Музей космонавтики и ракетной техники» и другие экспозиции:

Вторник : 11:00-18:00.

: 11:00-18:00. Среда : выходной день.

: выходной день. Остальные дни: 11:00-19:00.

Приобретать билеты можно онлайн, что позволит избежать длительного нахождения в очередях. Перед посещением рекомендуем на всякий случай узнавать время работы по телефону, так как на территории крепости иногда могут проводиться реконструкции.

