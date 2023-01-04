Александра Захарова

Актеру явно не позавидуешь.
Звезда сериала «Счастливы вместе» редко выходит на публику.
Режиссер возлагал на актера большие надежды.
Актриса благодарит мэра Собянина.
Руководитель театра никак не может усмирить актрису, подавшую на него в суд.
Артистка намерена всерьез бороться с соседкой и ее юристом.
Директор театра «Ленком» считает своей обязанностью обеспечить своим работникам полную социальную защищенность.
Дочь режиссера Марка Захарова подала в суд на театр.
Секс-символ советской эпохи уже более 30 лет играет в театре.
Главного режиссера «Ленкома» интересует только творчество.
Влезать в конфликт вдовы Караченцова и директора театра постановщик не собирается.
Конфликт главы «Ленкома» со вдовой Караченцова все никак не утихнет.
Руководитель «Ленкома» считает, что артистка сама потопила себя скандальным поведением.
Директор «Ленкома» не стал клясть своенравную актрису.
После смерти Марка Захарова театр переживает не лучшие времена.
Новые кадровые назначения были тепло приняты труппой.
Супругу Ксении Собчак удалось избежать шумихи и подковерных игр.
Вдова Николая Караченцова считает дочь Захарова потрясающей актрисой.
60-летняя актриса никак не может получить то, что ей по праву причитается.
Имен артист называть не стал.