Петербуржцы не увидят Певцова на сцене 26 января: в «Ленкоме» распрощались с артистом

Кто заменит его в постановке, пока неясно.

Для поклонников театра в Санкт-Петербурге пришла неприятная новость: Дмитрий Певцов, народный артист России и один из ведущих актёров «Ленкома», исключён из состава спектакля «Tout Paye, или Все оплачено», гастроли которого запланированы на 26 января.

Сам Певцов сообщил об этом в видеообращении в своих соцсетях. Актёр с сожалением отметил, что решение было принято руководством театра, и обратился к зрителям, купившим билеты, предупреждая, что его на сцене не будет.

Эта ситуация — очередной виток напряжённого конфликта между Певцовым и руководством «Ленкома». Ранее из фойе театра исчезли портреты как самого артиста, так и дочери Марка Захарова, актрисы Александры Захаровой.

Увольнение Певцова вызвало волну обсуждений. Актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко назвала происходящее «свинством» и подчеркнула, что это плохая практика для театрального сообщества.

Для Петербурга отсутствие Певцова на сцене — настоящая потеря. Его харизма, актёрское мастерство и талант уже давно сделали его одним из любимцев публики. Поклонники рассчитывали увидеть звезду в спектакле, но теперь, кажется, «Ленком» лишил их этой возможности.

Решение театра вызывает множество вопросов. Какой будет дальнейшая судьба Певцова в «Ленкоме» и завершится ли конфликт между артистом и руководством? Пока остаётся только гадать, а поклонники актёра в Петербурге вынуждены мириться с этой мрачной новостью.