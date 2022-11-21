Коронавирус

Будьте осторожны.
Скоро правила серьезно поменяются.
Об этом говорится в исследовании.
О ее разработке стало известно в августе.
Ковид и не думает сбавлять обороты.
Штаммы устойчивы к вакцинам.
Помогают белки.
Этот штамм проявляет себя по-особенному.
Рассчитывать на решение этой проблемы не стоит.
Эта мутация может стать настоящей проблемой.
Ухудшается не только самочувствие.
Минздрав возвращает масочный режим.
Очередная волна ковида минует россиян.
Никаких капельниц и лекарств не потребуется.
Ситуация кардинально изменилась.
Препарат вовсю тестируют.
Существует только один способ.
Ситуация ухудшается.
Пандемия вынуждает принимать сложные решения.
Есть универсальные правила.