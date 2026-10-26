Рыбные котлеты с сыром и овощами: сочное блюдо за 35 минут – максимально простой рецепт

Рыбные котлеты представляют собой питательное и сбалансированное блюдо. Ниже представлен универсальный рецепт приготовления котлет из филе белой рыбы (минтая, хека, палтуса, трески и других сортов) с добавлением овощей и риса.
Ингредиенты:
- Филе белой рыбы — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- твердый сыр — 90 г;
- морковь — 1 шт.;
- зеленый горошек — 50 г;
- кукуруза — 50 г;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Технология приготовления:
Очищенную морковь натереть на терке и припустить в 4 ст. л. воды на слабом огне в течение 7 минут.
Рыбное филе нарезать небольшими фрагментами и поместить в блендер. Добавить подготовленную морковь и измельчить массу до однородной консистенции. Затем ввести яйцо, муку, кукурузу, горошек и тертый сыр. Добавить специи по вкусу и тщательно перемешать ингредиенты.
Сформировать котлеты влажными руками, при желании обвалять в панировочных сухарях и поместить в холодильник на 10 минут.
Обжаривать изделия на среднем огне до образования золотистой корочки в течение 5–6 минут с каждой стороны.
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова попробовала этот рецепт. Котлеты вышли очень сочными и сытными.
Фото сгенерировано ИИ
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