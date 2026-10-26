Не сорт, а огуречный конвейер: шпарит зеленцы как заведённый – плоды калиброванные и без горечи

Сорт огурцов, на который стоит обратить внимание

При выборе семян огурцов многие садоводы отдают предпочтение сортам корнишонного типа. Они хорошо подходят как для консервации, так и для потребления в свежем виде. Важным фактором при этом остается высокая урожайность культуры.

Предлагаем обратить внимание на гибрид «Капель F1», предназначенный для выращивания как в защищенном, так и в открытом грунте.

Период вегетации до сбора первого урожая составляет 40 дней после появления всходов. Растение отличается интенсивным плодоношением, формируя плоды пучкового типа.

Размер плодов не превышает 6 см; они обладают насыщенным темно-зеленым цветом, выраженным вкусом и отсутствием генетической предрасположенности к горечи.

Компактность куста обеспечивает экономию площадей и избавляет от необходимости проведения формировки растений.

Этот сорт характеризуется высокой резистентностью к мучнистой росе, пероноспорозу и оливковой пятнистости, а также устойчивостью к температурным колебаниям.

Фото сгенерировано ИИ

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