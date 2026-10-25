Картофельная запеканка под сырной корочкой: рецепт от Константина Ивлева – бомбически вкусно

Изумительно вкусное блюдо

Картофельная запеканка с двойным сыром по рецепту шеф-повара Константина Ивлева представляет собой высокопитательное блюдо, отличающееся простотой в приготовлении, доступной даже для начинающих кулинаров.

Ингредиенты:

Картофель — 10 шт.;

сливки — 150 мл;

чеснок — 3 зубчика;

сыр (двух видов) — 400 г;

свежий шпинат — 400 г;

копчености — 400 г;

сливочное масло — 50 г;

свежий тимьян — 5 г;

консервированный зеленый горошек — 250 г;

соль, перец — по вкусу.

Технология приготовления

Копчености нарезать мелкими кубиками и обжарить на сливочном масле с добавлением соли и тимьяна.

Шпинат пассеровать со специями, после чего соединить с мясным компонентом и горошком, разделив полученную массу на две равные части.

Подготовить два вида сыра, натерев каждый из них на крупной терке в отдельные емкости.

Для приготовления соуса смешать сливки с измельченным чесноком и погрузить в полученную смесь предварительно тонко нарезанный картофель.

Выложить слой картофеля в форму для запекания. Смешать каждую часть мясной основы с одним видом сыра и выложить на картофельный слой.

Поверх разместить оставшийся картофель, при необходимости посыпать дополнительным количеством сыра и накрыть форму фольгой.

Поместите блюдо в предварительно разогретый до 180 °C духовой шкаф на 25 минут. Желаем приятного аппетита!

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова попробовала приготовить такую запеканку. В качестве мясного компонента выбрала бекон, а шпинат заменила на пучок петрушки. Блюдо получилось очень сытным и вкусным.

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