Городовой / Новости Петербурга / Картофельная запеканка под сырной корочкой: рецепт от Константина Ивлева – бомбически вкусно

Картофельная запеканка под сырной корочкой: рецепт от Константина Ивлева – бомбически вкусно

Опубликовано: 25 октября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Картофельная запеканка под сырной корочкой: рецепт от Константина Ивлева – бомбически вкусно
Картофельная запеканка под сырной корочкой: рецепт от Константина Ивлева – бомбически вкусно
Городовой ру
Изумительно вкусное блюдо

Картофельная запеканка с двойным сыром по рецепту шеф-повара Константина Ивлева представляет собой высокопитательное блюдо, отличающееся простотой в приготовлении, доступной даже для начинающих кулинаров.

Ингредиенты:

  • Картофель — 10 шт.;
  • сливки — 150 мл;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • сыр (двух видов) — 400 г;
  • свежий шпинат — 400 г;
  • копчености — 400 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • свежий тимьян — 5 г;
  • консервированный зеленый горошек — 250 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Технология приготовления

Копчености нарезать мелкими кубиками и обжарить на сливочном масле с добавлением соли и тимьяна.

Шпинат пассеровать со специями, после чего соединить с мясным компонентом и горошком, разделив полученную массу на две равные части.

Подготовить два вида сыра, натерев каждый из них на крупной терке в отдельные емкости.

Для приготовления соуса смешать сливки с измельченным чесноком и погрузить в полученную смесь предварительно тонко нарезанный картофель.

Выложить слой картофеля в форму для запекания. Смешать каждую часть мясной основы с одним видом сыра и выложить на картофельный слой.

Поверх разместить оставшийся картофель, при необходимости посыпать дополнительным количеством сыра и накрыть форму фольгой.

Поместите блюдо в предварительно разогретый до 180 °C духовой шкаф на 25 минут. Желаем приятного аппетита!

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова попробовала приготовить такую запеканку. В качестве мясного компонента выбрала бекон, а шпинат заменила на пучок петрушки. Блюдо получилось очень сытным и вкусным.

Читайте также

Холодец застынет за час — секретный способ приготовления любимого праздничного блюда.

Лаваш да горсть грецких орехов: готовлю домашнюю сладость — вкуснее любого торта.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 3
🙏
😹
🙀 3
😿
Поделитесь новостью
Как заставить тягу работать наподобие мощного вентилятора: удачное решение для погреба и гаража Перейти 29 октября 2026
Свет, стекло и немного алхимии: в Эрмитаже показывают редчайшие швейцарские витражи Перейти 29 октября 2026
Не сорт, а конвейер зеленцов: штампует огурцы как заведенный – и в зной, и в холод Перейти 29 октября 2026
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Рецепты Еда
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное