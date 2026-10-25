Картофельная запеканка под сырной корочкой: рецепт от Константина Ивлева – бомбически вкусно

Картофельная запеканка с двойным сыром по рецепту шеф-повара Константина Ивлева представляет собой высокопитательное блюдо, отличающееся простотой в приготовлении, доступной даже для начинающих кулинаров.
Ингредиенты:
- Картофель — 10 шт.;
- сливки — 150 мл;
- чеснок — 3 зубчика;
- сыр (двух видов) — 400 г;
- свежий шпинат — 400 г;
- копчености — 400 г;
- сливочное масло — 50 г;
- свежий тимьян — 5 г;
- консервированный зеленый горошек — 250 г;
- соль, перец — по вкусу.
Технология приготовления
Копчености нарезать мелкими кубиками и обжарить на сливочном масле с добавлением соли и тимьяна.
Шпинат пассеровать со специями, после чего соединить с мясным компонентом и горошком, разделив полученную массу на две равные части.
Подготовить два вида сыра, натерев каждый из них на крупной терке в отдельные емкости.
Для приготовления соуса смешать сливки с измельченным чесноком и погрузить в полученную смесь предварительно тонко нарезанный картофель.
Выложить слой картофеля в форму для запекания. Смешать каждую часть мясной основы с одним видом сыра и выложить на картофельный слой.
Поверх разместить оставшийся картофель, при необходимости посыпать дополнительным количеством сыра и накрыть форму фольгой.
Поместите блюдо в предварительно разогретый до 180 °C духовой шкаф на 25 минут. Желаем приятного аппетита!
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова попробовала приготовить такую запеканку. В качестве мясного компонента выбрала бекон, а шпинат заменила на пучок петрушки. Блюдо получилось очень сытным и вкусным.
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