Холодец застынет за час — секретный способ приготовления любимого праздничного блюда

Традиционное приготовление холодца – процесс долгий. Оптимизировать его можно за счет использования желатина и соблюдения специализированной технологии. Ниже представлен рецепт приготовления быстрого. холодца.
Ингредиенты:
- Куриный окорочок — 500 г;
- Свинина (рулька или голяшка) — 300 г;
- Морковь — 1 шт.;
- Лук репчатый — 1 шт.;
- Чеснок — 4 зубчика;
- Лавровый лист — 2 шт.;
- Перец черный горошком — 10 шт.;
- Соль — по вкусу;
- Желатин быстрорастворимый — 20 г.
Технология приготовления
Промойте мясо в проточной воде. Для снижения жирности бульона рекомендуется предварительно удалить кожу со свинины.
Выложите мясо в кастрюлю, залейте холодной водой до полного покрытия. Доведите до кипения, удаляя пену, после чего уменьшите интенсивность нагрева и варите в течение 30 минут.
Добавьте подготовленную морковь, лук, лавровый лист, перец горошком и соль. Продолжайте варку на медленном огне в течение 40–50 минут.
Параллельно с приготовлением бульона подготовьте желатин, замочив его в небольшом объеме холодной воды в соответствии с инструкцией производителя до полного набухания.
После того как мясо приобретет необходимую мягкость, извлеките его из емкости. Бульон следует процедить через марлю или мелкоячеистое сито.
Отделите мясо от костей и нарежьте его на порционные фрагменты небольшого размера.
В горячий процеженный бульон введите предварительно растворенный желатин и тщательно перемешайте до получения однородной консистенции.
Распределите подготовленное мясо по формам или глубоким емкостям и залейте бульоном с желатином, добавив измельченный чеснок.
Секретный метод
Поместите емкости с холодцом в поддоны с ледяной водой (допускается добавление льда) и уберите в холодильник на 1 час. Это позволит ускорить процесс застывания продукта и обеспечит достижение необходимой плотности.
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