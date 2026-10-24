Холодец застынет за час — секретный способ приготовления любимого праздничного блюда

Секрет приготовления холодца

Традиционное приготовление холодца – процесс долгий. Оптимизировать его можно за счет использования желатина и соблюдения специализированной технологии. Ниже представлен рецепт приготовления быстрого. холодца.

Ингредиенты:

Куриный окорочок — 500 г;

Свинина (рулька или голяшка) — 300 г;

Морковь — 1 шт.;

Лук репчатый — 1 шт.;

Чеснок — 4 зубчика;

Лавровый лист — 2 шт.;

Перец черный горошком — 10 шт.;

Соль — по вкусу;

Желатин быстрорастворимый — 20 г.

Технология приготовления

Промойте мясо в проточной воде. Для снижения жирности бульона рекомендуется предварительно удалить кожу со свинины.

Выложите мясо в кастрюлю, залейте холодной водой до полного покрытия. Доведите до кипения, удаляя пену, после чего уменьшите интенсивность нагрева и варите в течение 30 минут.

Добавьте подготовленную морковь, лук, лавровый лист, перец горошком и соль. Продолжайте варку на медленном огне в течение 40–50 минут.

Параллельно с приготовлением бульона подготовьте желатин, замочив его в небольшом объеме холодной воды в соответствии с инструкцией производителя до полного набухания.

После того как мясо приобретет необходимую мягкость, извлеките его из емкости. Бульон следует процедить через марлю или мелкоячеистое сито.

Отделите мясо от костей и нарежьте его на порционные фрагменты небольшого размера.

В горячий процеженный бульон введите предварительно растворенный желатин и тщательно перемешайте до получения однородной консистенции.

Распределите подготовленное мясо по формам или глубоким емкостям и залейте бульоном с желатином, добавив измельченный чеснок.

Секретный метод

Поместите емкости с холодцом в поддоны с ледяной водой (допускается добавление льда) и уберите в холодильник на 1 час. Это позволит ускорить процесс застывания продукта и обеспечит достижение необходимой плотности.

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