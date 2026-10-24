Магия без компьютеров: куда сводить школьника на осенних каникулах в Петербурге

В Павловске детей познакомят с человеком, который создавал 3D-эффекты.

Осенние каникулы — вечная головная боль для родителей. Хочется, чтобы ребенок отдохнул с пользой, а не провел всю неделю, уткнувшись в экран смартфона.

Отличный вариант придумали в Павловске. Там школьников познакомят с человеком, который создавал 3D-эффекты задолго до появления графических редакторов.

Кто такой сеньор Гонзага и в чем секрет?

Пьетро Гонзага — гениальный итальянский художник, декоратор и архитектор. В Россию его пригласил князь Юсупов, а позже мастер стал работать для царской семьи в Павловске.

Гонзага был настоящим фокусником от мира живописи. На абсолютно плоских стенах Павловского дворца он рисовал колонны, арки и галереи, уходящие вдаль. Иллюзия была настолько сильной, что гости буквально пытались «войти» в нарисованную дверь.

Сам художник с иронией называл свои шедевры «пустяками». Но именно он превратил Павловский парк в грандиозный театр под открытым небом, где каждая поляна и изгиб реки выстроены как живая картина.

Что ждет детей на программе «Мастер иллюзий»?

Скучных нотаций и пыльных лекций не будет. За 2 часа и 15 минут ребята успеют попробовать себя в разных ролях:

Побудут исследователями. Дети отправятся во дворец на выставку в Библиотеку Росси. Там им покажут эскизы мастера и раскроют секреты старинных оптических иллюзий. Станут художниками. В Детском творческом центре пройдет практический мастер-класс. Ребята напишут вазу с цветами — точную копию фрагмента знаменитой фрески Гонзаги. Готовую работу унесут домой. Превратятся в следопытов. В финале каждому участнику вручат карту Павловского парка. С ней можно устроить семейную квест-прогулку: найти самые красивые видовые точки, которые когда-то спроектировал мастер.

Коротко о главном: даты, цены и бонусы

Для кого: дети от 7 до 14 лет.

дети от 7 до 14 лет. Когда: 28 и 30 октября. Начало в 11:00.

28 и 30 октября. Начало в 11:00. Цена: 400 рублей за ребенка.

400 рублей за ребенка. Приятный плюс: один взрослый сопровождающий идет бесплатно (вход в парк для него уже включен в программу, покупать отдельный билет не нужно).

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