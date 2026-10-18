Куда пойти на осенних каникулах: Ленинградский зоопарк подготовил программу для школьников

С 26 октября по 4 ноября в зоопарке подготовили четыре новые интерактивные программы.

Осенние каникулы — вечная головная боль родителей. Чем занять ребенка, чтобы он не сидел целыми днями в телефоне?

Отличный вариант — сходить в зоопарк. Осенью здесь особенно здорово. Животные уже сменили летнюю шерсть на пушистые зимние шубки, а людей вокруг гораздо меньше, чем летом.

Сказки и птичьи секреты (6+)

Программа: «По-птичьему веленью»

Это интерактив для ребят помладше. Здесь разберут старые добрые сказки с точки зрения биологии.

Почему курицу зовут Рябой?

Какие птицы на самом деле могли унести братца Иванушку?

Дети пообщаются с живыми птицами и увидят их совсем близко. А в конце каждый ребенок получит подарок — «коробку исследователя» с творческим набором для домашних опытов.

Даты: 30 октября, 2 и 4 ноября в 13:00.

30 октября, 2 и 4 ноября в 13:00. Билеты: покупаются только на ребенка, родитель идет бесплатно (но входной в сам зоопарк нужен обоим).

Арктика и угощение для белого мишки (8+)

Программа: «Вслед за Пыжиком»

Путешествие на Крайний Север. Гидом станет северный олень по имени Пыжик (так называют молодых оленят).

Ребята смогут потрогать настоящие рога и оленью шерсть, рассмотрят под лупой северный лишайник — ягель. Но самое интересное в конце: дети своими руками приготовят особое праздничное угощение и отнесут его белому медведю. Подарочная коробка юного биолога здесь тоже включена!

Даты: 29 и 31 октября, 3 ноября в 11:00.

29 и 31 октября, 3 ноября в 11:00. Билеты: только для ребенка, взрослый сопровождающий идет бесплатно.

По следам древней Берингии и верблюды (8+)

Экскурсия: «Путешествие по Берингии»

Берингия — это огромный перешеек, который тысячи лет назад соединял Азию и Америку на месте нынешнего Берингова пролива. По нему животные спокойно ходили с одного континента на другой.

На экскурсии детям расскажут, как мамонты и древние бизоны путешествовали по этому мосту. А в конце группы ждет встреча с настоящими кораблями пустыни — верблюдами. Их можно будет погладить и покормить прямо из рук.

Даты: каждый день с 26 октября по 4 ноября в 12:30.

каждый день с 26 октября по 4 ноября в 12:30. Билеты: нужны каждому участнику — и взрослым, и детям.

Лошади: от диких предков до верных друзей (8+)

Экскурсия: «Лошадь — покоритель континентов»

Мало кто знает, но предки современных лошадей появились в Америке и только потом перебрались в Евразию.

На этой экскурсии покажут самых разных лошадок зоопарка. Дети узнают, как индейцы приручали этих животных, поучаствуют в мастер-классе по уходу за гривой и копытами, а также лично покормят лошадей лакомствами.

Даты: 26, 28, 30 октября, 2 и 4 ноября в 13:30.

26, 28, 30 октября, 2 и 4 ноября в 13:30. Билеты: нужны всем участникам независимо от возраста.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленинградский зоопарк ярко встретит осенние каникулы.