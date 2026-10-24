Спуститься на дно океана: как в Петербурге учат детей понимать Айвазовского

В Русском музее проходит выставка для детей «Стихия Айвазовского. Море в разрезе».

Многие родители знают: прийти с ребенком на классическую выставку — та еще задача. Детям быстро становится скучно просто смотреть на картины в золоченых рамах.

В Русском музее нашли классный выход и придумали проект, который превращает знакомство с искусством в настоящее приключение.

Выставка называется «Стихия Айвазовского. Море в разрезе».

Море как слоеный пирог

Главная фишка выставки — ее маршрут. Пространство устроено так, будто вы шаг за шагом погружаетесь на дно океана.

Сначала вы находитесь на самой поверхности воды — там, где больше всего света и бушуют волны. Затем спускаетесь в толщу воды, где царят полумрак и покой.

Финал маршрута — таинственное морское дно. Получается наглядный геологический разрез. Ребенок видит, что море — это сложный и живой организм, а не просто синяя краска на холсте.

Где физика встречается с живописью

Обычно детям говорят: «Смотри, как красиво!». Но мало кто объясняет, почему это так выглядит.

Иван Айвазовский был гением света: он мог так передать волну, что она казалась абсолютно прозрачной. На выставке объединили искусство и науку. Детям простым языком рассказывают о законах природы:

откуда берется шторм;

как лучи солнца преломляются в воде;

почему море меняет цвет от бирюзового до свинцово-черного.

Здесь можно трогать интерактивные экспонаты, решать загадки, слушать звуки стихии и тренировать зрение. Ребенок сначала узнает научный факт, а потом видит, как художник превратил это явление в шедевр.

Зачем идти сейчас?

Этот проект — своеобразный «тренажер» перед большим событием. В корпусе Бенуа открылась масштабная юбилейная выставка самого Айвазовского.

Туда традиционно выстроятся огромные очереди, а залы будут полны людей. Если ребенок сначала побывает на интерактивной выставке в разрезе, на «взрослой» экспозиции ему будет в разы интереснее.

Он уже не просто скользнет взглядом по «Девятому валу», а поймет, какую титаническую работу проделал маринист.

Полезная информация

Где: Санкт-Петербург, Детский центр Русского музея (Восточный павильон Михайловского замка, ул. Инженерная, 10).

Санкт-Петербург, Детский центр Русского музея (Восточный павильон Михайловского замка, ул. Инженерная, 10). Когда: проект работает до 15 ноября.

проект работает до 15 ноября. Кому подойдет: школьникам, подросткам и всем взрослым, кто хочет взглянуть на маринистику свежим взглядом.

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