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Поступили новые данные о погоде с 24 октября: синоптики поменяли и откорректировали прогноз

Опубликовано: 24 октября 2026 09:34
 Проверено редакцией
Городовой ру
Поступили новые данные о погоде с 24 октября: синоптики поменяли и откорректировали прогноз
фото Global Look Press
Чего ждать в конце октября

Октябрь любит путать карты: только настроишься на тёплую осень — а тут уже ветер, дожди и ночные заморозки. Синоптики обновили прогноз на конец октября: погода станет заметно прохладнее, а перепады температур и порывистый ветер добавят хлопот.

Не стоит полагаться на старые данные — атмосферные фронты двигаются быстро, и картина меняется буквально каждый день.

Что обещают синоптики

В эти дни по стране разброс погоды будет сильным: где-то ещё солнечно, а где-то уже мокрый снег и гололедица. Например, в Москве и Петербурге — ясно, но ночами подморозит, в Крыму — тепло и сухо, а в Сибири и на Урале — ветер и осадки с переходом в снег.

Советы, чтобы не попасть впросак

Вот что стоит учесть в ближайшие дни:

  • одевайтесь слоями: даже при +10 °C из-за ветра будет ощущаться как заметно холоднее;
  • автомобилистам — снижать скорость и держать большую дистанцию: на мостах и в низинах возможна невидимая ледяная корка;
  • дачникам — укрыть теплолюбивые растения и не планировать работы на сырой почве;
  • метеочувствительным людям — избегать перегрузок, следить за давлением и не пренебрегать рекомендациями врача.

Погода в конце октября — как капризный гость: то тёплый, то холодный, то тихий, то шумный. Лучше не строить планы «на авось», а держать руку на пульсе: проверять свежий прогноз, брать с собой тёплые вещи и быть внимательнее на улице и за рулём. Так переходный период пройдёт спокойнее и без лишних сюрпризов.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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