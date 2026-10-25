Из 1000 сортов выбираю 1 – и пищу от восторга: плоды по 2 кг, хоть на выставку вези

Рекордсмен среди томатов

Особой востребованностью среди овощеводов пользуются томаты, сочетающие высокую урожайность с крупноплодностью. Среди представленных на рынке сортов эталонным является гибрид «Русский размер F1».

Этот сорт привлекателен для садоводов за счет выдающихся характеристик плодов, масса которых достигает 2 кг. Томаты обладают красным цветом, сочной мякотью со сладким вкусом, а урожайность культуры составляет до 8 кг с 1 кв. м.

Сорт относится к позднеспелым: срок созревания составляет порядка 125 дней. Благодаря статусу гибрида, культура отличается устойчивостью к распространенным заболеваниям и не требует трудоемкого ухода.

Продукция данного сорта универсальна: она пригодна как для употребления в свежем виде, так и для использования в кулинарии, производстве соков и различных консервированных заготовок.

Фото сгенерировано ИИ

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