Эти советские книги стоят до 2 млн рублей — загляните в свою библиотеку

Домашние полки иногда хранят вещи, за которые коллекционеры готовы отдать целое состояние.

Речь идет о редких советских книгах, чья стоимость измеряется миллионами. Стоит внимательнее присмотреться к старым томам, доставшимся от родственников. Осведомленность о рыночной цене таких экземпляров превращает обычную ревизию в увлекательное занятие и сулит приятный сюрприз.

Конфискованный тираж Булгакова

Присмотритесь к повести «Дьяволиада», увидевшей свет в 1925 году. Весь напечатанный объем изъяли, а уцелевший экземпляр ушел с молотка за 215 тысяч долларов в 2015-м. Если подобный том обнаружится в вашем шкафу, считайте, что нашли клад.

Маяковский малым тиражом

Проверьте, нет ли у вас книжки «История Власа — лентяя и лоботряса» 1927 года. Напечатали всего семь тысяч штук, а сегодня знатоки называют сумму в 1 050 000 рублей. Такой экземпляр способен стать жемчужиной собрания.

Автографы Ильфа и Петрова

Обратите внимание на «12 стульев», «Золотого теленка» и «Одноэтажную Америку» конца 1930-х. Кожаный переплет и собственноручная подпись авторов поднимают цену до 2 900 долларов. Заурядный с виду том может оказаться ценным приобретением.

Как проверить собрание

Пересмотрите корешки и выходные данные, сверьтесь с каталогами букинистов. Оцените сохранность и наличие дарственных надписей. При обнаружении редкости покажите ее специалисту. Начните ревизию прямо сейчас — вдруг удача ждет именно вас.