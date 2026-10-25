Медовые сырники в духовке за 25 минут: вкуснющий десерт на завтрак или перекус – семья в восторге

Вкусный завтрак без всякой возни

Сырники являются идеальным решением для завтрака или перекуса, сочетающим высокую питательную ценность и вкус. Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления нежных сырников в духовом шкафу, который занимает 25 минут и исключает риск подгорания.

Ингредиенты:

Творог — 300 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 100–120 г;

сметана — 3 ст. л.;

мед — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 5 г;

сахар — 2–3 ст. л.;

сахарная пудра — 2 ст. л.;

соль — 1 щепотка.

Технология приготовления

Соедините в миске творог, мед и яйца, тщательно перемешав массу. Последовательно введите просеянную муку, сметану, сахар, соль и разрыхлитель, добиваясь однородной консистенции.

Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Наполните смазанные маслом силиконовые формы подготовленной смесью и выпекайте в течение 15–20 минут.

Готовым изделиям необходимо дать остыть. После извлечения из форм сырники можно посыпать сахарной пудрой.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова приготовила такие сырники на завтрак. Сахарную пудру заменила на кокосовую стружку – получилось симпатично и вкусно.

Фото сгенерировано ИИ

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