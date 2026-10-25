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Эта копеечная крупа превратит почву в чернозем – дешево и эффективно

Опубликовано: 25 октября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Эта копеечная крупа превратит почву в чернозем – дешево и эффективно
Эта копеечная крупа превратит почву в чернозем – дешево и эффективно
Городовой ру
Покупные подкормки бьют по кошельку, а плодородие участка можно поднять доступными средствами.

Обычная кукурузная или ячменная крупа содержит органику и микроэлементы, полезные для грунта. Такой подход обходится дешево и дает заметный результат. Освойте несложную процедуру и получите здоровую землю без лишних трат.

Подготовьте участок

Сначала уберите сорняки и остатки прошлогодних растений. Затем разрыхлите землю лопатой или граблями — так улучшится вентиляция и влагопроницаемость. Выбирайте кукурузную либо ячменную крупу: в них достаточно питательных веществ для стимуляции роста культур.

Внесите крупу

Распределите сыпучий продукт равномерно по поверхности. На большой площади удобно воспользоваться садовым распылителем, на небольшой хватит рук. Аккуратно вмешайте крупу в верхний слой на глубину около 5–10 сантиметров. Так питание проникнет в грунт и обогатит его.

Обеспечьте уход

После внесения обильно полейте участок. Поддерживайте влажность в последующие дни. Продолжайте удалять сорняки и создавайте растениям подходящие условия: достаточно света и воды. Простой метод заметно улучшит качество земли и поможет собрать богатый урожай без дорогих покупных составов.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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