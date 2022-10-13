Лопоухий балагур давно покорил зрителей.
Участница «Сборной Пятигорска» ушла в тень.
Участник популярной команды совсем не появляется на публике.
Телеведущий пропал с радаров.
Телеведущий — один из тех, кого прочат на место занедужившего Александра Маслякова.
Заменяя мэтра клуба, телеведущий допустил досадную оплошность.
Бессменный глава «Клуба веселых и находчивых» пропустил две игры из-за коронавируса.
Телеведущий Валдис Пельш ранее заменял Александра Маслякова в 1/8 финала Высшей лиги КВН.
Первые игры сезона прошли без него.