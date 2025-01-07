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Туристы беспокоятся о закрытии границ из-за вспыхнувшего в Китае метапневмовируса

7 января 2025 12:02
Пулково, люди в здании аэропорта
Туристы беспокоятся о закрытии границ из-за вспыхнувшего в Китае метапневмовируса
Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Global Look Press

Новый вирус или все-таки старый знакомый?

Петербуржские пользователи соцсетей могли заметить тревожные сообщения о якобы новом вирусе, распространяющемся в Китае. Согласно слухам, так называемый метапневмовирус вызывает переполнение китайских больниц и симптомы, напоминающие COVID-19. Многие туристы начали беспокоиться, что из-за этой инфекции вновь закроют границы.

Однако Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая официально заявило, что никакого необычного всплеска заболеваемости именно метапневмовирусом не наблюдается. Речь идет о сезонном росте числа случаев респираторных инфекций, таких как грипп, метапневмовирус и риновирус, что характерно для данного периода года.

Биолог Анча Баранова подтвердила, что метапневмовирус человека (hMPV) вовсе не новинка. Этот вирус известен давно и вызывает обычные острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Его симптомы включают температуру, кашель, насморк и головные боли. У детей и людей со слабым иммунитетом могут возникнуть осложнения, такие как бронхит или пневмония. Лечение метапневмовируса заключается в облегчении симптомов, поскольку специфических лекарств против него пока не разработано.

Таким образом, слухи о переполненности китайских больниц, скорее всего, связаны с общим ростом заболеваемости ОРВИ, а не с каким-то конкретным вирусом.

Между тем, в Петербурге и других регионах России также фиксируется традиционный осенний подъем уровня ОРВИ. Особое внимание следует уделить вирусу гриппа A(H1N1), который может привести к тяжелым формам болезни и серьезным осложнениям.

Роспотребнадзор напоминает горожанам о важности соблюдения мер предосторожности: регулярное мытьё рук, использование масок в людных местах, проветривание помещений и укрепление иммунитета помогут снизить риски заболеть, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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