Гараж империи: где в Петербурге «спят» царские кареты

Опубликовано: 17 сентября 2025 19:45
Каждый экипаж хранит следы событий, изменивших ход российской истории.

Совсем рядом с Екатерининским дворцом в Пушкине существует уникальная выставка. Под одной крышей собрана коллекция императорских экипажей XVIII–XIX веков.

Здание и его история

Выставка проходит в "Дежурных конюшнях" на Садовой улице, 8 — памятнике архитектуры 1822–1823 годов, объекте культурного наследия федерального значения. Проект здания разработал Василий Стасов, строительством руководил Сергей Шустов. В 1827 году его передали дворцовому ведомству, а с 1990-го здесь размещается выставка Придворный экипаж в Царском Селе.

Постоянная выставка

Выставка показывает коллекцию императорских повозок, саней и принадлежностей парадного выезда. В фондах музея — около 35 экипажей, но на постоянной экспозиции представлена часть собрания.

Здесь можно увидеть как парадные кареты с позолотой и резьбой, так и дорожные экипажи, сделанные русскими и западноевропейскими мастерами XVIII–XIX веков.

Кареты с историей

Самая старинная карета датируется около 1762 года и поражает золотыми завитками барочного орнамента — она входила в коронационный поезд Екатерины II.

Не менее интересен парадный экипаж, известный как Юсуповская карета: привезённая из Лондона в 1783 году князем Николаем Юсуповым, она успела поучаствовать в свадьбе великого князя Константина Павловича и в коронациях Павла I, Александра I и Николая I.

А двухместная карета Александра II навсегда осталась связана с трагическими событиями 1 марта 1881 года, когда император был смертельно ранен при покушении в Петербурге.

Сегодня

Прогулка по залам "Дежурной конюшни" не занимает много времени, но оставляет ощущение встречи с прошлым. Здесь рядом соседствуют блеск парадов и следы трагедий, а тишина музейного пространства делает их особенно осязаемыми.

Юлия Тюрина
Город
