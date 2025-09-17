Лопухинский сад Петербурга: уголок города с атмосферой Старой Англии

Лопухинский сад в Петербурге известен своей камерной атмосферой и тихими аллеями. Осенью он особенно напоминает старинные английские парки: густые кроны деревьев, уединённые дорожки и спокойный ритм пространства задают тон прогулке.

История места

Территория сада хранит память о петровской эпохе. В начале XVIII века здесь шли бои русских и шведских войск, пролегали укрепления и траншеи. В 1717 году участок получил князь Матвей Гагарин, но построить дачу не успел — вскоре его казнили.

Позже здесь появился Аптекарский огород: выращивались лекарственные растения, а проживание посторонних было запрещено.

Интересные факты

Название "Лопухинский" связано с князем Павлом Петровичем, владевшим участком в начале XIX века. В 1848 году землю приобрёл купец и меценат Василий Федулович Громов.

На участке возник усадебный ансамбль: двухэтажный дом в стиле ранней эклектики по проекту Георгия Винтергальтера, оранжерея Алексея Горностаева, фонтаны, мостики, гроты и скульптуры.

В даче Громова работала картинная галерея, здесь выступали артисты Мариинского театра. Позже хозяин предоставлял жильё малоимущим студентам только что основанной Консерватории.

В 1890-е годы на даче жил литератор Иероним Ясинский, которого часто навещал А. П. Чехов.

Сегодня Лопухинский сад — это приветливая зелёная зона для прогулок, особенно осенью, когда листья окрашиваются в охру и терракоту.