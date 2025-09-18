Городовой / Город / Монумент защитникам Ленинграда: что скрывает подземный зал памяти
Монумент защитникам Ленинграда: что скрывает подземный зал памяти

Опубликовано: 18 сентября 2025 17:14
Монумент героическим защитникам Ленинграда
Монумент защитникам Ленинграда: что скрывает подземный зал памяти
Городовой ру

Под монументом на площади Победы скрыт уникальный мемориальный зал.

Монумент героическим защитникам Ленинграда открыт в 1975 году к 30-летию Победы. Его архитектура торжественна: гранитные стелы, фигуры солдат и жителей города, просторная площадь и чаша вечного огня.

Продолжение под землёй

В 1978 году под монументом открылся мемориальный зал. В его центре — бронзовая композиция со знаменем, рядом размещены книги памяти, документы и фотохроника. Здесь звучат записи голосов блокадников, создавая атмосферу личного присутствия.

История создания

Идея памятника возникла в 1960-е годы. Проект разработали архитекторы Сергей Сперанский и Валентин Каменский, а также скульптор Михаил Аникушин. Концепция сочетает парадный облик площади и камерный зал под землёй.

Значение сегодня

На площади Победы проходят памятные церемонии в годовщины блокады. Подземный зал остаётся местом, где память о защитниках и жителях города передаётся особенно ясно.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
