Монумент защитникам Ленинграда: что скрывает подземный зал памяти

Монумент героическим защитникам Ленинграда открыт в 1975 году к 30-летию Победы. Его архитектура торжественна: гранитные стелы, фигуры солдат и жителей города, просторная площадь и чаша вечного огня.
Продолжение под землёй
В 1978 году под монументом открылся мемориальный зал. В его центре — бронзовая композиция со знаменем, рядом размещены книги памяти, документы и фотохроника. Здесь звучат записи голосов блокадников, создавая атмосферу личного присутствия.
История создания
Идея памятника возникла в 1960-е годы. Проект разработали архитекторы Сергей Сперанский и Валентин Каменский, а также скульптор Михаил Аникушин. Концепция сочетает парадный облик площади и камерный зал под землёй.
Значение сегодня
На площади Победы проходят памятные церемонии в годовщины блокады. Подземный зал остаётся местом, где память о защитниках и жителях города передаётся особенно ясно.