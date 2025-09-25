Городовой / Город / Шкиперский проток в Петербурге: улица с памятью о морских капитанах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Шкиперский проток в Петербурге: улица с памятью о морских капитанах

Опубликовано: 25 сентября 2025 15:15
Шкиперский проток
Шкиперский проток в Петербурге: улица с памятью о морских капитанах
Городовой ру

Когда-то здесь был канал, сегодня — жилая улица Васильевского острова.

Сегодня Шкиперский проток выглядит как обычная городская улица Василеостровского района. Невысокие дома, кварталы середины XX века и сохранившиеся постройки конца XIX века создают спокойный фон.

Улица менее оживлённая, чем соседние магистрали, но чувствуется близость гавани: рядом порт, и сама улица словно напоминает о морском прошлом.

История

В XVIII веке здесь существовал канал, соединявший Неву с Галерной гаванью. На его берегах селились шкиперы — капитаны судов, служившие городу и флоту. От них пошло название протока и улицы.

В начале XX века канал засыпали, но память о нём сохранилась в топониме. Район вокруг развивался как часть Галерной гавани, связанной с судостроением и обслуживанием флота.

Интересные факты

  • На Шкиперском протоке стоит водонапорная башня 1894 года — памятник инженерной архитектуры.
  • Здесь установлен мемориал подводной лодке Д-2 "Народоволец", участвовавшей в Великой Отечественной войне.
  • Шкиперский мост через Малую Неву несколько раз перестраивался, но сохраняет название, связанное с этим местом.

Сегодня

Шкиперский проток — жилая улица с транспортным движением и привычной городской жизнью. Старые здания напоминают о дореволюционном облике, а мемориал и башня сохраняют связь с историей. Это место, где морское прошлое Петербурга обрело тихое продолжение в камне и названиях.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще