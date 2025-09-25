Шкиперский проток в Петербурге: улица с памятью о морских капитанах

Сегодня Шкиперский проток выглядит как обычная городская улица Василеостровского района. Невысокие дома, кварталы середины XX века и сохранившиеся постройки конца XIX века создают спокойный фон.
Улица менее оживлённая, чем соседние магистрали, но чувствуется близость гавани: рядом порт, и сама улица словно напоминает о морском прошлом.
История
В XVIII веке здесь существовал канал, соединявший Неву с Галерной гаванью. На его берегах селились шкиперы — капитаны судов, служившие городу и флоту. От них пошло название протока и улицы.
В начале XX века канал засыпали, но память о нём сохранилась в топониме. Район вокруг развивался как часть Галерной гавани, связанной с судостроением и обслуживанием флота.
Интересные факты
- На Шкиперском протоке стоит водонапорная башня 1894 года — памятник инженерной архитектуры.
- Здесь установлен мемориал подводной лодке Д-2 "Народоволец", участвовавшей в Великой Отечественной войне.
- Шкиперский мост через Малую Неву несколько раз перестраивался, но сохраняет название, связанное с этим местом.
Сегодня
Шкиперский проток — жилая улица с транспортным движением и привычной городской жизнью. Старые здания напоминают о дореволюционном облике, а мемориал и башня сохраняют связь с историей. Это место, где морское прошлое Петербурга обрело тихое продолжение в камне и названиях.