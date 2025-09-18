Фонтаны мраморных скамей в Петергофе: история создания и особенности

Созданные в XIX веке они соединяют архитектуру и мифологию.

Фонтаны мраморных скамей установили в 1853–1854 годах по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера. Они расположены симметрично — по обе стороны аллей, обрамляющих Большие цветники, и стоят на одной линии с Воронихинскими колоннадами.

Есть и другая версия: скамьи могли быть созданы ещё по чертежам Андрея Воронихина, вместе с колоннадами.

Материалы и исполнение

Скамьи полукруглой формы, с подлокотниками-волютами, стилизованными под львиные лапы. Чаши, пьедесталы и сиденья выполнили на Петергофской гранильной фабрике из белого каррарского мрамора.

За каждой скамьёй возвышаются позолоченные статуи. У западной — фигура нимфы, у восточной — Данаиды.

Кто создал статуи

Бронзовую статую Данаиды сделали в 1853 году в мастерской Ивана Гамбургера по модели скульптора Ивана Витали. За основу взяли оригинал немецкого мастера Кристиана Рауха.

Нимфу, появившуюся в 1856 году, выполнили как копию античной статуи III века до н. э. Оба образа перекликались с модой XIX века на античность.

Судьба в XX веке

Во время войны статуи сняли и спрятали в укрытии. Уже в 1946 году их вернули на место, а мраморные части фонтанов отреставрировали.

Почему именно Данаида

Образ Данаид пришёл из древнегреческой мифологии. Пятьдесят дочерей царя Даная были наказаны за убийство мужей: они должны были бесконечно наполнять водой бездонную бочку. С тех пор выражения "работа Данаид" и "Данаидова бочка" означают труд, не имеющий конца.

В Петергофе же фигура Данаиды символично "льёт воду" в фонтан, превращая миф в часть паркового ансамбля.