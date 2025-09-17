Косая линия Петербурга: где строгая сетка Васильевского дала сбой

Новости по теме

Подменили, заставили завести в Россию картофель: в эти мифы о Петре I все верят напрасно

Перейти

«Чертова служба»: Петр I и нечисть встретятся в новой игре про Петербург

Перейти

Клады Петра I: золото, которое до сих пор ищут в Петербурге

Перейти

«Затерянный мир Арапа Петра Великого»: как поселок в Гатчине стал для Пушкина судьбоносным местом

Перейти

«Не мешайте кораблям»: почему Петр I ненавидел мосты и как Петербург без них жил

Перейти