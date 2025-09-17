Городовой / Город / Косая линия Петербурга: где строгая сетка Васильевского дала сбой
Косая линия Петербурга: где строгая сетка Васильевского дала сбой

Опубликовано: 17 сентября 2025 18:46
Косая линия
Косая линия Петербурга: где строгая сетка Васильевского дала сбой
Городовой ру

Легенда связывает появление улицы с чертежами Петра I.

Согласно старинной легенде, Пётр I сам чертил план линий Васильевского острова. В какой-то момент линейка сдвинулась, и вместо прямой получилась косая линия. Государю перечить не решились — и улицу оставили такой, как он начертил.

Правда истории

На деле всё проще: улицу проложили под углом к Большому проспекту в XVIII веке, и именно эта особенность определила название. Первоначально её называли Новым проспектом, затем Кожевенным, а с начала XIX века закрепилось нынешнее имя — Косая линия.

Городской пейзаж

Сегодня Косая линия тянется между Большим проспектом и Кожевенной линией, в исторической местности Чекуши. Здесь сохранились доходные дома конца XIX века, фабрика-богадельня Брусницыных и пересечение с путями Балтийского завода.

Улица заметно выбивается из строгой геометрии острова и этим привлекает внимание.

Сегодня

Косая линия остаётся одной из самых необычных улиц Васильевского острова. Здесь можно увидеть индустриальное прошлое Петербурга, почувствовать контраст строгой сетки и "сбившейся" линии и вспомнить легенду о Петре, которая превратила планировочное исключение в красивый миф.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
