Театр «Буфф» на Лиговском: как «дух веселья» завоевал Петербург вдали от Невского

Театр «Буфф» — это не парадная классика Невского, а особое пространство на Лиговском проспекте. Он живёт в стороне от туристических маршрутов, но именно здесь царит тот самый "дух веселья", благодаря которому театр стал любимцем горожан.
Даже само название — от латинского buffa ("озорство") — обещает лёгкость и юмор.
Как театр родился дважды
История "Буффа" началась ещё в 1870 году, когда рядом с Александринским театром открылся зал, где ставили цирковые номера, оперетты и комедии.
На петербургской сцене впервые звучали оперетты Имре Кальмана и Жака Оффенбаха, выступали французские звёзды. Но уже в 1872-м здание сгорело, а позже театр закрыли как "чересчур легкомысленный".
Спустя более ста лет, в 1983 году, режиссёр и педагог Исаак Штокбант возродил "Буфф". Он собрал труппу из выпускников ЛГИТМиКа и превратил "Буфф" в музыкально-драматический театр, где есть место и сатире, и мюзиклу, и классике.
Многоуровневая сцена
Сегодня театр располагает тремя площадками:
- Большая сцена — для крупных постановок;
- Kabarete-сцена (140 мест) — камерная площадка с атмосферой клубного спектакля;
- "Буффики" (100 мест) — сцена для детской аудитории.
Так театр остаётся универсальным: сюда приходят и за серьёзной драмой, и за лёгким шоу для всей семьи.
Награды и признание
Штокбант, благодаря которому театр обрёл новое дыхание, был удостоен звания Народного артиста РФ (2003) и ордена Почёта. Сам театр отмечен дипломами Законодательного собрания Санкт-Петербурга (2000 и 2013 годы) за вклад в культуру города.