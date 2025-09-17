Городовой / Город / Театр «Буфф» на Лиговском: как «дух веселья» завоевал Петербург вдали от Невского
Театр «Буфф» на Лиговском: как «дух веселья» завоевал Петербург вдали от Невского

Опубликовано: 17 сентября 2025 19:13
Театр «Буфф»
Здесь играют классику, мюзиклы и детские спектакли — и всё это в одном здании.

Театр «Буфф» — это не парадная классика Невского, а особое пространство на Лиговском проспекте. Он живёт в стороне от туристических маршрутов, но именно здесь царит тот самый "дух веселья", благодаря которому театр стал любимцем горожан.

Даже само название — от латинского buffa ("озорство") — обещает лёгкость и юмор.

Как театр родился дважды

История "Буффа" началась ещё в 1870 году, когда рядом с Александринским театром открылся зал, где ставили цирковые номера, оперетты и комедии.

На петербургской сцене впервые звучали оперетты Имре Кальмана и Жака Оффенбаха, выступали французские звёзды. Но уже в 1872-м здание сгорело, а позже театр закрыли как "чересчур легкомысленный".

Спустя более ста лет, в 1983 году, режиссёр и педагог Исаак Штокбант возродил "Буфф". Он собрал труппу из выпускников ЛГИТМиКа и превратил "Буфф" в музыкально-драматический театр, где есть место и сатире, и мюзиклу, и классике.

Многоуровневая сцена

Сегодня театр располагает тремя площадками:

  • Большая сцена — для крупных постановок;
  • Kabarete-сцена (140 мест) — камерная площадка с атмосферой клубного спектакля;
  • "Буффики" (100 мест) — сцена для детской аудитории.

Так театр остаётся универсальным: сюда приходят и за серьёзной драмой, и за лёгким шоу для всей семьи.

Награды и признание

Штокбант, благодаря которому театр обрёл новое дыхание, был удостоен звания Народного артиста РФ (2003) и ордена Почёта. Сам театр отмечен дипломами Законодательного собрания Санкт-Петербурга (2000 и 2013 годы) за вклад в культуру города.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
