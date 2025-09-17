Театр «Буфф» на Лиговском: как «дух веселья» завоевал Петербург вдали от Невского

Новости по теме

Родители-родственники со смешными фамилиями, награда от царя и общая муза с Пушкиным: как жил Михаил Глинка

Перейти

«Эра корочек и дипломов ушла»: где обучиться на актуальную профессию в любом возрасте

Перейти

Тюремный срок за канапе: адвокат предупреждает об опасности фуршетов на защите диплома

Перейти

Немцы обещали награду за голову таксиста из «Бриллиантовой руки»: вот как на ВОВ отметился актер

Перейти

Без диплома, но с сотнями тысяч: профессии, где много платят, даже если не учился в вузе

Перейти