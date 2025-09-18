Нобелевские кварталы Петербурга: как строился «город для рабочих»

На улице Большой Сампсониевский проспект и в глубине кварталов Выборгской стороны стоит целый ансамбль краснокирпичных домов. Их фасады строги, но с характерными деталями кирпичной эклектики и северного модерна.
В этих дворах до сих пор ощущается дух промышленного Петербурга конца XIX – начала XX века.
История
Инициатором создания комплекса был промышленник Людвиг Нобель, старший брат Альфреда Нобеля. С конца 1880-х на средства семьи начали строить дома для рабочих завода. Проект развивался десятилетиями:
- в 1890-х работал архитектор Виктор Александрович Шрётер;
- в 1900-е подключились Роберт-Фридрих Мельцер и Федор Иванович Лидваль, один из главных мастеров северного модерна.
- К 1913 году квартал приобрёл завершённый вид.
Социальный "город в городе"
Жильё строили не только как квартиры. Внутри кварталов существовала целая система: жильё разного уровня, школа, лавки и бытовые службы, включая прачечные и мастерские.
Это был один из первых прототипов петербургского жилого массива — фактически самостоятельный "город в городе", обеспечивавший быт и досуг работников.
Интересные факты
- В комплекс входили более 30 зданий разных лет постройки.
- Здесь работала школа для детей рабочих.
- В 2011 году рядом появилась новая топонимика — Нобелевский переулок, напоминающий об истории места.
Завершение
Краснокирпичный квартал Нобеля — это не только след промышленной эпохи. Это напоминание о времени, когда город учился строить жильё целыми массивами, превращая рабочий быт в часть общей городской культуры.