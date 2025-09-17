Самая уникальная станция Петербургского метрополитена и ее инженерное чудо

Станция "Спортивная" открылась в 1997 году и сразу получила статус уникальной: это первая в мире односводчатая двухъярусная станция глубокого заложения. Свое название она получила по соседству с "Петровским" стадионом и дворцом спорта "Юбилейный".

В проектной документации станция фигурировала под названием "Тучков мост".

Два острова — одна станция

У "Спортивной" есть два вестибюля на разных берегах Малой Невы. Северный, на Петроградской стороне, действует с момента открытия станции. Южный появился в 2015 году и расположен на Васильевском острове, у Тучкова моста.

Такое расположение делает "Спортивную" единственной станцией, выходы которой ведут сразу на два острова города.

Тоннель с траволаторами

Чтобы соединить станцию с новым вестибюлем, построили подземный тоннель длиной около 300 метров под Малой Невой. Для удобства пассажиров его снабдили шестью траволаторами — двумя участками по три дорожки.

Это первый и пока единственный опыт использования траволаторов в Петербургском метрополитене!

Архитектурные детали

Оба вестибюля выполнены в спортивной тематике. В северном можно увидеть мозаичное панно "Олимпийский огонь" художника Александра Быстрова и стилизованные светильники. В южном вестибюле пространство украшает барельеф из разных сортов мрамора и мозаика с олимпийскими богами.

Сегодня "Спортивная" — не просто пересадочный узел, а станция-рекордсмен с собственными архитектурными находками.

Её траволаторы под Малой Невой напоминают о том, что даже привычная поездка в метро может таить редкие инженерные решения.