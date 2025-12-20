Городовой / Город / Щедрость с отсрочкой: Петербург направит 31,6 млрд на поддержку семей — в 2026-м
Щедрость с отсрочкой: Петербург направит 31,6 млрд на поддержку семей — в 2026-м

Опубликовано: 20 декабря 2025 14:39
Глава города заявил, что поддержка семей является одним из ключевых направлений работы властей.

Правительство Санкт-Петербурга утвердило выделение 31,6 миллиарда рублей на поддержку семей в 2026 году. О данном решении сообщил глава города Александр Беглов. Уже сейчас в городе действует региональная система социальной помощи, дополняющая меры на федеральном уровне.

Беглов подчеркнул базовую важность поддержки семей для городских властей.

«Мы каждый год увеличиваем финансирование мероприятий семейной политики, чтобы создать максимально комфортные условия для всех родителей», — отметил губернатор.

В городе доступны различные формы материальной помощи для жителей.

В 2024 году в Санкт-Петербурге семьи, в которых рождается третий или последующий ребёнок, получают по одному миллиону рублей для погашения ипотечного кредита. Беременные студентки с этого года могут рассчитывать на выплату в 100 тысяч рублей. Эти меры направлены на укрепление поддержки родителей в городе.

Юлия Аликова
Город
