Озеро под Петербургом, где живут морские рыбы: место, похожее на ошибку географии

Здесь природа устроила редкий эксперимент: в одном озере уживаются сразу два водных мира.

Всего в семидесяти километрах от Нарвы и недалеко от границы с Петербургом скрывается место, которое сложно назвать просто озером. Липовское — единственный в Ленинградской области водоём, чья вода имеет солоноватый привкус, из-за чего его и прозвали "маленьким морем".

Здесь удивительным образом соседствуют морские и пресноводные рыбы, а вокруг раскинулись тихие, почти нетронутые человеком пейзажи Кургальского полуострова.

Озеро, которое помнит древнее море

Пять тысяч лет назад всю эту территорию покрывало Литориновое море — предшественник современного Балтийского. Липовское озеро — один из редких природных следов той эпохи. Его солоноватая вода объясняется просто и красиво: озеро соединено широкой протокой с Финским заливом, и морская вода время от времени проникает внутрь, перемешиваясь с пресной.

Островки легенд, конечно, тоже есть: местные старожилы рассказывают о якобы затонувшем корабле или загадочном существе на дне. Но настоящая магия — в том, как природа устроила здесь уникальную экосистему.

Место, где море встречается с лесом

Побережье озера заселено лишь частично — только в северной части стоит небольшая деревня Курголово. Всё остальное пространство — песчаные берега, сосновые и лиственные леса, редкие болотистые участки, полосы гальки и валунов.

Восточные берега — лёгкие и песчаные. Западные — более сырые, со спокойными плёсами и поросшими тростником кромками. Вода здесь необычайно прозрачная, дно — песчаное, а глубины сменяются мелями так резко, будто озеро создано специально для контрастов.

Липовское действительно напоминает лиманы юга России — только вода здесь не стоит, а постоянно циркулирует благодаря притоку из залива.

Жизнь под водой и над ней

Поскольку в озеро время от времени проникает морская вода, здесь живут вместе те виды, которые почти нигде не пересекаются:

щука, судак и окунь — классические обитатели северных озёр;

морская плотва, угорь, камбала и даже корюшка — те, кто обычно встречаются ближе к морю.

Настоящее чудо — Липовская протока. Здесь можно наблюдать серых тюленей, которые нередко заходят в спокойные воды протоки из Финского залива. Это единственное место в Ленинградской области, где подобное возможно.

Окрестности озера — территория Кургальского заказника, одного из важнейших природных объектов Северо-Запада. Здесь обитает около сотни видов животных, занесённых в Красную книгу.

Маленькое море рядом с Петербургом

Липовское озеро — не курорт и не туристический аттракцион. Это спокойное, немного суровое, но необычайно красивое место, куда приезжают за тишиной, длинными песчаными берегами и тем самым ощущением северной природы, которой в Ленинградской области становится всё меньше.