Третья межзвёздная гостья 3I/ATLAS: почему соцсети уже ждут «взрыва» кометы и случится ли это на наших глазах

В последние дни внимание средств массовой информации привлекла комета 3I/ATLAS, о которой появилось множество громких сообщений.

В частности, в зарубежных и отечественных новостных лентах прозвучали тревожные утверждения о том, будто этот межзвёздный объект якобы подошёл к стадии завершения своего существования.

На самом деле такие заявления не соответствуют действительности и сильно преувеличены.

Публикации с намёком на «конец» кометы во многом связаны с материалами, появившимися в одной британской газете, где приводились слова профессора Ави Лёба.

Он, напомним, приобрёл известность благодаря своим весьма необычным взглядам на темы внеземных цивилизаций.

Недавно Лёб вновь заявил, что 3I/ATLAS может быть искусственного происхождения, обнародовав перечень из 12 «аномалий», среди которых — повышенная яркость, непредсказуемое движение, отсутствие пылевого шлейфа в ряде моментов, сообщает 78.ru.

Однако сами астрономы описывают поведение кометы гораздо спокойнее и не видят оснований для сенсации.

3I/ATLAS движется по гиперболической орбите, уже прошла точку максимального сближения с Солнцем в конце октября 2025 года и теперь постепенно исчезает из поля зрения, удаляясь в открытый космос.

Речь идёт о естественном космическом процессе: таких объектов с незамкнутым путём движения в пределах звёздной системы встречается немало.

Большинство специалистов считают, что так называемые «странности» кометы вызваны особенностями строения её ядра, составляющих льда и стандартными физическими реакциями.

В то же время фигура Ави Лёба остаётся достаточно спорной в научной среде: его критикуют за стремление обсуждать версии, связанные с внеземными цивилизациями, ради привлечения внимания широкой аудитории.

Как отмечают астрономы, схожие проявления встречались и у других межзвёздных глыб льда, однако громкие новости об этом не публиковались.

Интерес к 3I/ATLAS подогревается и с помощью отдельных открытий — так, ранее учёные из Японии при помощи телескопа XRISM зафиксировали внутри кометы необычно вытянутое образование, испускающее мощное рентгеновское излучение.

Это послужило поводом для новых обсуждений, затрагивающих возможность неестественного происхождения небесного тела. Тема вновь всплыла в заголовках, теперь уже с более драматичной окраской.

Образ кометы оказался настолько ярким, что даже был упомянут в ходе недавнего прямого эфира с российским президентом.

Президент Владимир Путин в шутливой форме заметил: «На самом деле это секретное российское оружие, которое будут использовать только в крайнем случае».

