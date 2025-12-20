Не ярмарка, а Сеть: как фермеры Петербурга и Ленобласти богатеют по щелчку мыши

За одиннадцать месяцев 2025 года фермерские хозяйства Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличили число заказов через интернет в 4,3 раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Денежная выручка от онлайн-продаж также значительно выросла, увеличившись в 2,7 раза. Такой рост стал заметным инфоповодом для внимания к сфере электронной коммерции сельхозпродукции.
Аналитики объясняют этот скачок тем, что в целом онлайн-торговля в России развивается ускоренными темпами. Как сообщает Ассоциация компаний, работающих в сфере интернет-торговли, за девять месяцев 2025 года общий объём сделок в интернете вырос на 32% по отношению к прошлогодним показателям. Сельхозпроизводители оказались вовлечены в этот общий тренд цифровизации торговли.
Президент общественного объединения крестьянских и фермерских хозяйств, а также кооперативов обоих регионов Михаил Шконда отмечает, что производители чаще всего выбирают для сбыта продукции площадки в социальных сетях.
— Для большинства хозяйств интернет является единственным способом продать свою продукцию, поскольку себестоимость продаж в офлайне стала настолько велика, что делает реализацию нерентабельной, — рассказал он.
Таким образом, интернет-торговля стала важнейшим каналом для фермеров.
По информации Россельхозбанка, валовый объём интернет-продаж продуктов сельского хозяйства в 2025 году должен был достигнуть 80 млрд рублей. Это примерно 10% всех онлайн-продаж продуктов питания по стране. Такую оценку приводят экономисты банковского сектора.