В тихой части парка под Петербургом стоит Пирамида, у которой нашли три забытые могилы
Опубликовано: 20 декабря 2025 14:15

Опубликовано: 20 декабря 2025 14:15
Пирамида
В тихой части парка под Петербургом стоит Пирамида, у которой нашли три забытые могилы
Городовой ру

За каменными гранями скрывается тихая и очень личная история императрицы.

В глубине Екатерининского парка есть место, которое словно не принадлежит его аккуратным аллеям. Пирамида — один из самых ранних павильонов пейзажной части Царского Села — задумывалась как "античный" мавзолей, на который гуляющий должен наткнуться случайно.

Каменные грани, заросшие мхом, и тишина вокруг действительно создают ощущение, что постройка стоит здесь веками.

Два строительства и один спор об архитектуре

Первую Пирамиду возвёл В. И. Неелов в 1770–1771 годах. Но уже через десять лет павильон потребовал ремонта, и Чарльз Камерон перестроил его почти заново. Во время работ возник спор о методе крепления облицовки: Камерон хотел одно решение, подрядчик Евдоким Жданов — другое.

В итоге архитектор прислушался к мастерам, и облицовку закрепили железными скобами со свинцом — технология, которая помогла конструкции пережить два с половиной века.

По углам стояли мраморные колонны, исчезнувшие в середине XX века. Внутреннее пространство Камерон сделал круглым, с куполом и чередой ниш, где когда-то располагалась коллекция античных урн Екатерины II.

Тихое место памяти

Самая трогательная деталь Пирамиды находится снаружи: у её основания похоронены три любимые собачки Екатерины II — Том Андерсон, Земира и Дюшес. Надгробные плиты не сохранились, но известно, что императрица сама сочинила эпитафию одной из них.

Эта часть истории делает Пирамиду не просто архитектурной фантазией XVIII века, а очень личным памятником, спрятанным в стороне от парадных маршрутов.

Потрясающий эффект случайной встречи

Пирамиду всегда располагали так, чтобы её не было видно издалека — павильон должен был «найтись сам». И сегодня эффект работает: сто́ит свернуть с дорожки, пройти между деревьев — и тёмный каменный силуэт появляется неожиданно, будто всплывая из глубины парка.

Этот контраст делает Пирамиду одним из самых атмосферных павильонов Царского Села.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
