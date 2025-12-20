Не ведитесь на «отдых»: за красивой идеей 6-часового дня скрывается суровая реальность для вашей зарплаты

Инициатива по переходу россиян на шестичасовой рабочий график, обсуждаемая в Госдуме, кажется привлекательным социальным проектом.
Однако эксперты указывают на критические экономические риски, которые могут свести на нет заявленные выгоды, превратив “улучшение здоровья” в финансовый кризис.
HR-консультант Зулия Лоикова предостерегает: в текущих реалиях это может обернуться не отдыхом, а потерей значительной части дохода.
Удар по почасовой оплате и вере в эффективность
Первый и самый очевидный удар придется по тем секторам, где заработок неразрывно связан с затраченным временем.
Более того, существует глубокое недоверие к главному аргументу сторонников реформы — росту производительности.
“Многие работодатели не верят, что падение отработанного времени на 25% компенсируется ростом эффективности”, — отмечает Лоикова в беседе с «Городовой».
В российской деловой культуре, где “часто важен не только интенсивный труд, сколько контроль и присутствие”, простое сокращение присутствия без гарантированного увеличения отдачи выглядит как прямой ущерб.
Конкурентоспособность под санкционным давлением
В условиях необходимости импортозамещения и внешних ограничений, введение столь радикальной реформы может стать серьезным бременем для бизнеса.
“Такие реформы могут увеличить нагрузку на бизнес и снизить его конкурентные способности”.
Это, в свою очередь, несет “угрозу для экономики в целом”.
Лоикова подчеркивает дилемму, перед которой ставится работник. Речь идет о выборе, который для многих неприемлем.
“Работник, выбирающий больше свободных часов, потеряет в деньгах до 20%”.
При условии, что значительная часть населения живет “от зарплаты до зарплаты” и имеет долговые обязательства, сокращение дохода на четверть может привести к обратному эффекту:
“ухудшить, а не улучшить благосостояние”.
Организационный хаос и налоговые риски
Для работодателей риски многоуровневые. Помимо роста издержек и угрозы организационного коллапса в непрерывных производствах, существует проблема снижения поступлений в бюджет.
“Для работодателей это угроза роста издержек, организационный хаос, без гарантии роста производительности. А для государства это риск замедления экономической активности, снижения налоговых поступлений”.
Путь к сокращению
Эксперт считает, что административный перевод на 6-часовой день в текущей экономической ситуации не является верным путем.
“Реальным путем сокращения рабочего дня считается не административный перевод, а вот все-таки повышение эффективности экономики, производительности труда до уровня. Когда сокращение часов не будет вести пропорционально падению заработка”.
По мнению Лоиковой, инициатива “предлагается не совсем в текущих условиях”.
Прежде чем внедрять реформу такого масштаба, “требуется глубокое экономическое моделирование и хотя бы запуск на пилотах, чтобы замерить эффективность и рабочую модель”.
Без этих подготовительных шагов эксперимент может обернуться не социальным прорывом, а замедлением всей экономической активности.