Не ведитесь на «отдых»: за красивой идеей 6-часового дня скрывается суровая реальность для вашей зарплаты

Почему укороченный день выглядит как принудительный простой?

Инициатива по переходу россиян на шестичасовой рабочий график, обсуждаемая в Госдуме, кажется привлекательным социальным проектом.

Однако эксперты указывают на критические экономические риски, которые могут свести на нет заявленные выгоды, превратив “улучшение здоровья” в финансовый кризис.

HR-консультант Зулия Лоикова предостерегает: в текущих реалиях это может обернуться не отдыхом, а потерей значительной части дохода.

Удар по почасовой оплате и вере в эффективность

Первый и самый очевидный удар придется по тем секторам, где заработок неразрывно связан с затраченным временем.

Зулия Лоикова HR-консультант “В отраслях, где заработок напрямую привязан ко времени (например те, кто работает по почасовой оплате в сервисах, такси, консультировании и так далее) это напрямую ударит по доходам сотрудников и возможностям компаний”.

Более того, существует глубокое недоверие к главному аргументу сторонников реформы — росту производительности.

“Многие работодатели не верят, что падение отработанного времени на 25% компенсируется ростом эффективности”, — отмечает Лоикова в беседе с «Городовой».

В российской деловой культуре, где “часто важен не только интенсивный труд, сколько контроль и присутствие”, простое сокращение присутствия без гарантированного увеличения отдачи выглядит как прямой ущерб.

Конкурентоспособность под санкционным давлением

В условиях необходимости импортозамещения и внешних ограничений, введение столь радикальной реформы может стать серьезным бременем для бизнеса.

“Такие реформы могут увеличить нагрузку на бизнес и снизить его конкурентные способности”.

Это, в свою очередь, несет “угрозу для экономики в целом”.

Лоикова подчеркивает дилемму, перед которой ставится работник. Речь идет о выборе, который для многих неприемлем.

“Работник, выбирающий больше свободных часов, потеряет в деньгах до 20%”.

При условии, что значительная часть населения живет “от зарплаты до зарплаты” и имеет долговые обязательства, сокращение дохода на четверть может привести к обратному эффекту:

“ухудшить, а не улучшить благосостояние”.

Организационный хаос и налоговые риски

Для работодателей риски многоуровневые. Помимо роста издержек и угрозы организационного коллапса в непрерывных производствах, существует проблема снижения поступлений в бюджет.

“Для работодателей это угроза роста издержек, организационный хаос, без гарантии роста производительности. А для государства это риск замедления экономической активности, снижения налоговых поступлений”.

Путь к сокращению

Эксперт считает, что административный перевод на 6-часовой день в текущей экономической ситуации не является верным путем.

“Реальным путем сокращения рабочего дня считается не административный перевод, а вот все-таки повышение эффективности экономики, производительности труда до уровня. Когда сокращение часов не будет вести пропорционально падению заработка”.

По мнению Лоиковой, инициатива “предлагается не совсем в текущих условиях”.

Прежде чем внедрять реформу такого масштаба, “требуется глубокое экономическое моделирование и хотя бы запуск на пилотах, чтобы замерить эффективность и рабочую модель”.

Без этих подготовительных шагов эксперимент может обернуться не социальным прорывом, а замедлением всей экономической активности.