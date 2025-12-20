Место под Петербургом, где можно покормить 900-килограммового зверя: здесь эмоции гарантированы

Новости по теме

Природа, поезд и зоопарк в лесу: как увидеть зверей и насладится природой Карелии за один день

Перейти

«Золотая рожь да кудрявый лен»: где в болотистой Ленинградской области найти «русскую» природу

Перейти

Треугольное озеро в Ленинградской области: где спрятался рай для любителей дикой природы

Перейти

Отдых на природе с комфортом: оправданы ли цены на глэмпинг в Ленинградской области

Перейти

Лабиринты под землей и уникальные водопады: где в Ленинградской области найти саблинские чудеса природы

Перейти