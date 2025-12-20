Место под Петербургом, где можно покормить 900-килограммового зверя: здесь эмоции гарантированы

Всего в 15 километрах от Петербурга, за сосновыми холмами Токсово, есть место, которое больше похоже на заповедный уголок дикой природы, чем на экскурсионную площадку.
Здесь живут массивные, мощные и удивительно добродушные обитатели — зубробизоны, гибриды европейского зубра и американского бизона. Эти животные когда-то появились здесь благодаря экспериментам по акклиматизации, и с тех пор их стадо стало одной из самых необычных достопримечательностей Ленинградской области.
Как всё началось
Зубропитомник появился в 1974 году, когда сюда привезли первую пару животных из Ленинградского зоопарка. Новая среда оказалась настолько удачной, что вскоре появилось потомство, и сегодня здесь живёт полноценное стадо — сильное, спокойное и хорошо приспособленное к северной природе.
Лес вокруг заметно вырос за полвека, превратив территорию питомника в уютный природный парк, где можно гулять часами.
Чем так притягивают зубробизоны
Несмотря на размеры — до 700–900 килограммов — и внушительный вид, зубробизоны в Токсово удивительно дружелюбны. Они привыкли к людям, уверенно подходят к ограде и принимают угощения прямо с рук. Особенно им нравятся капуста, морковь и яблоки — но только утром: после полудня стадо уходит вглубь загона отдыхать.
Большая часть впечатления — это не только сами животные, но и атмосфера: сосны, просторные поляны и ощущение, что ты стоишь буквально в шаге от дикой природы.