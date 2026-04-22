Совсем скоро: эксперт назвал точную дату ближайшей индексации пенсий

Кто в списке и на сколько вырастут выплаты

Кому и когда поднимут пенсии в 2026 году - вопрос, который волнует многих. Особенно если речь идет о военных и сотрудниках силовых ведомств. У них свои правила расчета и свои даты индексации, отмечает источник.

Ближайшее повышение: дата и кто в списке

Следующая плановая индексация пенсий состоится 1 октября 2026 года. И она коснется не всех подряд, а именно военных пенсионеров, а также тех, кто получает выплаты по линии Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС и других силовых структур. Об этом рассказал профессор Финансового университета Александр Сафонов.

На сколько поднимут

Планируется, что военные пенсии увеличат на 4%. Но есть нюанс: если реальная инфляция по итогам года окажется выше прогнозов, итоговый процент могут скорректировать в большую сторону. Так что есть шанс на приятный сюрприз, если цены «убегут» вперед сильнее, чем ожидали.

Военная пенсия рассчитывается не с полного денежного довольствия, а с применением понижающего коэффициента. В 2026 году он составляет 93%. Плюс ключевую роль играет выслуга лет.

Если отслужил минимальные 20 лет - получишь 50% довольствия. А за каждый дополнительный год сверх этого срока добавляют по 3%, но максимум - 85%.

Ранее "Городовой" рассказал, МИД РФ раскритиковал новые визовые правила ЕС для россиян.