Дискриминация по паспорту: МИД РФ раскритиковал новые визовые правила ЕС для россиян

Грушко о визах: Евросоюз ударил по простым гражданам, а не по чиновникам

Евросоюз снова меняет правила игры для российских туристов и деловых путешественников. Теперь получить многократную шенгенскую визу станет заметно сложнее, и в Москве это называют откровенной несправедливостью.

Что происходит с визами

Еврокомиссия официально объявила об ограничении выдачи россиянам так называемых «мультивиз», передает источник. Тех самых виз, которые позволяют въезжать в страны ЕС много раз без лишней беготни за новыми разрешениями.

Замглавы МИД России Александр Грушко прямо заявил: это не просто техническое решение, а прямая дискриминация по национальному признаку. По его словам, от европейского лицемерия страдают в первую очередь обычные люди, а не чиновники.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают: Евросоюз окончательно потерял моральное право называть себя защитником прав и свобод человека.

Такие шаги бьют по простым гражданам, которые хотят путешествовать, учиться или навещать родственников. Дипломаты называют это политически мотивированным давлением, прикрытым формальными отговорками.

К чему готовиться дальше

Ограничения вводят не впервые. Вот краткая хронология ужесточений:

Сначала в ЕС ввели полный запрет на многократные шенгенские визы для россиян. Теперь — очередное ограничение, о котором объявила Еврокомиссия. А уже в 2026 году в Европе всерьез обсуждают запрет на въезд для семей участников СВО.

Если планируете в ближайшее время оформлять шенген - закладывайте побольше времени и готовьтесь, что вместо желанной «мультики» могут дать однократную визу под конкретные даты.

Лучше сразу продумать запасные варианты: страны, которые лояльнее к россиянам, или смена маршрута через третьи государства. Евросоюз, увы, теперь не про удобство, а про политику.

