Полет на 50 метров: над Южным шоссе строят арочный путепровод для ВСМ
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях Город
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Полет на 50 метров: над Южным шоссе строят арочный путепровод для ВСМ

Опубликовано: 21 апреля 2026 13:33
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото Городовой ру
Первые итоги стройки в Пушкинском районе

В Пушкинском районе Петербурга разворачивается масштабная стройка, которая изменит привычную логистику южных окраин. Речь идет о ключевом объекте для будущей высокоскоростной железной дороги между двумя столицами.

Где и что именно возводится

Рядом со станцией Сортировочной, прямо над Южным шоссе, сооружают большой железнодорожный путепровод. Это не просто «мостик», а часть грандиозного проекта ВСМ Петербург — Москва.

Строительство первых объектов в черте Северной столицы стартовало еще в 2024 году. Сейчас активная фаза идет в полях Пушкинского района, где трасса в основном пройдет по эстакаде, передает источник.

Как выглядит новое сооружение

Путепровод выполняют металлическим, в виде арки. Если вы видели знаменитые Американские мосты через Обводный канал (их перебросили в 2009 году), то новый объект внешне будет очень похож на них. Пролет впечатляет — около 50 метров, при том что само Южное шоссе в этом месте пока узкое, всего одна полоса.

Подготовка к грандиозной стройке идет полным ходом. Вот несколько фактов для понимания масштаба:

  • Разобрали старый автомобильный путепровод дореволюционной постройки — он находился севернее станции Фарфоровской.
  • Провели первый этап сноса домов и построек на Лиговском проспекте.
  • Сейчас вдоль Маневрового проезда вовсю монтируют новый арочный переход.

Если вы часто ездите по Южному шоссе в районе Сортировочной, запаситесь терпением и лучше прокладывайте альтернативные маршруты в навигаторе.

Пока здесь одна полоса и стройка над головой, в час пик может знатно припечь. Зато когда откроют путепровод — вздохнете свободно.

Ранее "Городовой" рассказал, в Петербурге теплоходам открыли новые пути.

Автор:
Анастасия Чувакова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью