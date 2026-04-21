Полет на 50 метров: над Южным шоссе строят арочный путепровод для ВСМ

В Пушкинском районе Петербурга разворачивается масштабная стройка, которая изменит привычную логистику южных окраин. Речь идет о ключевом объекте для будущей высокоскоростной железной дороги между двумя столицами.
Где и что именно возводится
Рядом со станцией Сортировочной, прямо над Южным шоссе, сооружают большой железнодорожный путепровод. Это не просто «мостик», а часть грандиозного проекта ВСМ Петербург — Москва.
Строительство первых объектов в черте Северной столицы стартовало еще в 2024 году. Сейчас активная фаза идет в полях Пушкинского района, где трасса в основном пройдет по эстакаде, передает источник.
Как выглядит новое сооружение
Путепровод выполняют металлическим, в виде арки. Если вы видели знаменитые Американские мосты через Обводный канал (их перебросили в 2009 году), то новый объект внешне будет очень похож на них. Пролет впечатляет — около 50 метров, при том что само Южное шоссе в этом месте пока узкое, всего одна полоса.
Подготовка к грандиозной стройке идет полным ходом. Вот несколько фактов для понимания масштаба:
- Разобрали старый автомобильный путепровод дореволюционной постройки — он находился севернее станции Фарфоровской.
- Провели первый этап сноса домов и построек на Лиговском проспекте.
- Сейчас вдоль Маневрового проезда вовсю монтируют новый арочный переход.
Если вы часто ездите по Южному шоссе в районе Сортировочной, запаситесь терпением и лучше прокладывайте альтернативные маршруты в навигаторе.
Пока здесь одна полоса и стройка над головой, в час пик может знатно припечь. Зато когда откроют путепровод — вздохнете свободно.
