Новая деталь навигации: в Петербурге теплоходам открыли путь под разведённые мосты

По особому разрешению суда смогут проходить непосредственно в разведенные пролеты.

В Петербурге началась навигация маломерных судов, и в этом сезоне для прогулочных теплоходов вводят важное послабление.

Теперь они смогут проходить под разведёнными мостами по специальным разрешениям. рассказал Александр Беглов.

Что изменилось

Раньше такой проход был запрещён или ограничен. Теперь речь идёт о новых правилах для туристических теплоходов, в том числе одно- и двухпалубных судов.

Это должно сделать речные прогулки интереснее. Туристы смогут увидеть разводные мосты почти в самом необычном ракурсе — прямо во время прохода под ними.

Кому это важно

В первую очередь новшество касается экскурсионных маршрутов. Судоходные компании смогут перестраивать ночные прогулки и предлагать гостям города новые варианты маршрутов.

При этом речь не о свободном проходе для всех подряд. Разрешение будет специальным, то есть действовать оно станет только для тех судов, которым это согласуют.

Что ещё известно

Власти также говорят о развитии новых регулярных перевозок по воде. Параллельно в городе обещают запускать и экологичные маршруты.

Сезон навигации для маломерных судов в Петербурге стартовал 15 апреля. Об этом напомнили в Смольном.

Петербургские мосты — одна из главных городских «визитных карточек». Поэтому любое изменение в правилах прохода судов сразу влияет и на туризм, и на ночные прогулки по Неве.